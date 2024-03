A imagem fala por si, tal como o rosto do general Giovanni Caravelli, chefe do serviço de inteligência estrangeiro italiano Aise, quando se apercebeu que estava a ser filmado e fotografado durante a missão secreta que conduziu com um colaborador no Níger. A foto foi publicada pelo X relato da junta militar nigeriana envolvida no golpe do verão passado e foi revelada por impressão Turim.

A viagem empreendida pelos generais golpistas

A foto foi tirada em 28 de março no gabinete do chefe da junta militar golpista do Níger, Abderrahmane Chiani, que estava ladeado pelo chefe do serviço de segurança interna. Obviamente, a missão do agente de inteligência italiano teve de permanecer secreta para não embaraçar Farnesina e as relações internacionais italianas (a questão do Níger é particularmente sensível). Também é possível que a identidade de quem o acompanhou na missão. Em vez disso, foram fotografados e filmados para fins de propaganda pela junta militar golpista e as fotos foram então publicadas na conta oficial da junta no Facebook e no filme.

A missão do Serviço Secreto voltou-se para a solidariedade de Meloni com os generais

De acordo com a versão militar nigeriana, “Ministro Conselheiro Giovanni Caravelli”, está escrito nas nações. Refira-se que a Itália continua a ser o único país europeu que tem mantido uma cooperação ininterrupta com o Níger, mesmo após os acontecimentos de 26 de julho de 2023. Sua Excelência o Brigadeiro-General Abderrahmane Tiani, Presidente do CNSP e Chefe de Estado, por sua vez, elogiou o profissionalismo e a exemplaridade dos formadores italianos durante as suas missões nas Forças Armadas. Por último, a Itália está empenhada em apoiar o Níger financeiramente e em termos de capacidade, a fim de melhor enfrentar os seus desafios de segurança. A sessão decorreu na presença do Diretor Geral de Documentação e Segurança Externa.

O que aconteceu depois do golpe de 2023?

O chefe da inteligência estrangeira italiana é, portanto, apresentado como conselheiro de Meloni e recebe uma mensagem perto da junta golpista no Níger, o que cria precisamente muitos problemas para a rede diplomática italiana. No entanto, a Itália ainda tinha um pequeno contingente militar (240 homens) no Níger, um resultado importante antes do golpe, e já tinha treinado o exército nigeriano que então se aliou aos conspiradores do golpe. Mas a partir desse momento, a actividade de formação terminou, mesmo que não houvesse rumores de que todo o contingente italiano teria sido retirado a pedido dos Estados Unidos para manter a ligação com o Ocidente depois de a França ter deixado o Níger.

