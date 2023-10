Israel – O Hamas está em guerra, as notícias de hoje | Gaza: Fontes palestinas: “50 mortos em ataques noturnos.” Netanyahu não a um cessar-fogo com o Hamas: “Este é o momento da guerra.”

para Dr.. Frattini, repórter; F. Battistini e L. Cremonesi, correspondentes online e equipe editorial

As últimas notícias da terça-feira, 31 de outubro, sobre a guerra entre Israel e o Hamas ao vivo. Segundo a WAFA, muitas crianças também foram mortas em vários ataques a edifícios civis.

• O vigésimo quarto dia de guerra: Mais de 8.000 palestinos foram mortos, segundo o Hamas. 1.400 deles eram israelenses; 239 reféns em Gaza • Na noite de sexta-feira, 27 de Outubro, Israel lançou operações de bombardeamento sem precedentes na Faixa de Gaza. • Aviões americanos atingiram dois locais na Síria ligados à Guarda Revolucionária Iraniana. • Palavras e abreviações para compreensão do conflito: Glossário. • Explicar a história do conflito entre palestinianos e israelitas.

A Diretora Executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Catherine Russell, disse hoje ao Conselho de Segurança da ONU: A água potável está a esgotar-se rapidamente em Gaza. Russell disse que há apenas uma estação de dessalinização a funcionar com apenas 5% da capacidade, enquanto todas as seis estações de tratamento de águas residuais em Gaza estão agora inoperantes devido à falta de combustível ou electricidade. Salientou que a falta de água potável e de saneamento seguro está à beira de se tornar uma catástrofe, alertando que, a menos que o acesso à água potável seja urgentemente restaurado, Cada vez mais civis, incluindo crianças, adoecerão ou morrerão de desidratação ou de doenças transmitidas pela água.

04h51 – Gaza: Fontes palestinas: Cerca de 50 mortos em ataques noturnos

Cerca de 50 pessoas incluindo Muitas crianças Muitos outros foram mortos e feridos esta noite Novos ataques aéreos do exército israelense Na Faixa de Gaza, segundo informou a mídia local de fontes palestinas. Na cidade de Rafah, no sul, pelo menos 27 pessoas foram mortas, duas delas Vários ataques a edifícios residenciais, de acordo com a Agência de Notícias Wafa. Outras 18 pessoas foram mortas num atentado bombista na área de Al-Zawaida e sete no bairro de Al-Zaytoun. Três pessoas incluindo menino de 6 anos Foram martirizados num outro ataque ao norte da Faixa de Gaza. Segundo Wafa, o número de vítimas deverá aumentar Muitas pessoas ainda estão presas Entre os escombros dos edifícios bombardeados.