Reféns contra Netanyahu em vídeo publicado pelo Hamas: “Estamos pagando o preço pelo seu fracasso” – Al-Alam

O Hamas publicou um vídeo mostrando três mulheres mantidas reféns na Faixa de Gaza. O filme, com 1 minuto e 16 segundos de duração, foi publicado pela ANSA nas contas do Hamas nas redes sociais. As estações de televisão israelenses não estão transmitindo o vídeo.

A resposta de Netanyahu aos reféns

“Eu prometi libertar todos em vez disso Estamos pagando o preço do fracasso políticoSegurança, exército e estado Para o seu desastre em 7 de outubro. Não havia exército, não havia ninguém e não havia ninguém para nos proteger no dia 7 de outubro, não havia exército, e nós, os cidadãos que pagamos impostos, encontramo-nos prisioneiros em condições impossíveis.” É assim que o apelo das três mulheres começa: “Ontem houve uma conferência de imprensa e foi suposto haver um cessar-fogo. Eles acrescentam: “Mas não foi esse o caso. Ainda estamos aqui sob as bombas”. “Você está nos matando e quer matar todos nósVocê não nos massacrou o suficiente? Não morreram cidadãos israelenses suficientes? Libertem-nos agora, libertem os seus cidadãos, libertem os seus prisioneiros.” A mulher gritou então: “Vamos voltar para as nossas famílias agora, agora!” As redes nacionais de televisão israelitas estão actualmente a abster-se de retransmitir o vídeo produzido pelo Hamas.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, descreveu o vídeo como “propaganda psicológica cruel”. Dirigindo-se às três mulheres cujos nomes mencionou, Netanyahu disse: “Dirijo-me a Yelena Trupanov, Daniel Aloni e Raymond Kirscht, que foram raptados pelo Hamas-ISIS no que é considerado um crime de guerra: abraço-vos, os nossos corações estão convosco. Eu te abraço.” . Ele acrescentou: “Estamos fazendo tudo ao nosso alcance para devolver os reféns e as pessoas desaparecidas à sua terra natal”.