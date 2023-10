Rebeldes iemenitas (apoiados pelo Irã) atacam a cidade israelense de Eilat – Corriere.it

para Guido Olímpico

O lançamento de um míssil foi frustrado por um escudo de flecha. A tentativa de ataque a Eilat foi precedida por um tweet: “Surpresa”. A Arábia Saudita também é frequentemente alvo de ataques de rebeldes iemenitas

Tweet de uma palavra: “Surpresa”. E então Lançamento de foguetes contra Israel. A milícia xiita Houthi Tentou atacar a cidade de Eilat do Iêmen Mas o escudo interceptou a ameaça usando o sistema Arrow pela primeira vez.

A Frente do Mar Vermelho foi aberta em 10 de outubro com ameaças de… E os militantes apoiados e armados pelo IrãoOs seus líderes disseram que estavam prontos para avançar ao lado do Hamas. Nove dias depois lançaram o primeiro ataque, um ataque que foi frustrado pela acção de um navio norte-americano mesmo a norte do Iémen, que lançou a maior parte dos “projécteis”. A intervenção parece estar em paralelo com a intervenção de defesa saudita.

O primeiro “ciclo” foi seguido por outros ciclos, e a ele foram atribuídas explosões Drones Kamikazes Nas cidades egípcias de Taba e Nuweiba, no Sinai, os aviões podem ter saído do curso ou sido destruídos. Incursões atribuídas aos Houthis. Finalmente, esta manhã Novo aviso sobre EilatFoi determinado pelo avistamento de drones, e o ataque bem-sucedido foi realizado com alguns mísseis. É possível que alguns dos destroços tenham sido recuperados no deserto jordaniano e, segundo especialistas, possam pertencer à Força Quds, uma cópia do modelo iraniano. Mas Israel estava preparado, e não apenas por causa das mensagens vindas do sul. Sistemas de radar – Existe um sistema importante no Negev que foi operado em cooperação com os americanos – e dispositivos avançados de reconhecimento podem ter “localizado” os porta-aviões, desencadeando uma resposta. READ A OTAN pressiona a Suécia a aderir à Cimeira de Oslo: incerteza sobre a Ucrânia

De acordo com fontes militares Caças F15 e baterias Arrow intervieram, uma arma especialmente desenvolvida para afastar a ameaça representada pelos mísseis. Além das agências estatais judaicas, existem agências dos Estados Unidos cujo número aumentou em toda a região. Uma ponte aérea gigante transportou mísseis Patriot e THAAD e munições relacionadas para nações aliadas enquanto eles estavam lá e intensificar a vigilância Com uma grande extensão aérea e marítima que se estende desde o Mar Mediterrâneo até ao Golfo Arábico e incluindo o Mar Vermelho, onde se cruzam os caminhos das unidades aliadas.

para’Avisar Estendeu-se a outras “estações” localizadas no tabuleiro de xadrez, por exemplo em Reino da Arábia Saudita. O reino é Em uma guerra com os xiitas iemenitas E era muitas vezesO alvo do ataque A longo prazo, graças à utilização de meios desenvolvidos com a ajuda de Teerão.

Explosões violentas no setor com A Preços elevados para civis. Enquanto o exército continuava a pressionar ao longo do mar para o norte e para o leste, alcançando os arredores da Cidade de Gaza. Outra incursão na parte central visava chegar à estrada costeira de Al-Rashid para isolar um enclave densamente povoado. Mas os soldados enfrentaram resistência violenta por parte dos milicianos. Como esperado Os Mujahideen saíram dos túneis Enfrentando o oponente e armando emboscadas. A tática, documentada em vídeo divulgado pelo movimento: combatentes emergem de um túnel em uma área rural, avançam por mata baixa e depois abrem fogo com canhões antitanque. Acontecimentos que se repetirão indefinidamente, obrigando o exército israelita a agir com extrema cautela. O número de tanques, veículos blindados e escavadeiras blindadas, as vanguardas das duas divisões, é sempre enorme. ministro da defesa Yoav Galant Ele enfatizou a amargura da batalha: Estamos obtendo resultados, mas a um preço alto. por agora, Dois soldados da Brigada Givati ​​​​foram mortos. Eram membros de um pelotão de reconhecimento destacado no ataque a Jabalia. Uma etapa no processo de liquidação do líder do Hamas, Ibrahim Bayari, que também levou a ataques a casas, o que teve consequências terríveis para os residentes. As estimativas iniciais indicam dezenas de mortes. READ Covid: Fauci, o fim da crise global ainda está longe - Última Hora