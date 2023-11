Israel – O Hamas está em guerra, as notícias de hoje | Gaza, bombas e confrontos entre residências. Hamas: “Bombardeio de campos de refugiados e dezenas de vítimas.” Blinken em Israel na sexta-feira

• É o vigésimo quarto dia de guerra: 8.525 palestinos foram mortos, segundo o Hamas. 1.400 deles eram israelenses; 240 reféns em Gaza.

• Na noite de sexta-feira, 27 de Outubro, Israel lançou operações de bombardeamento sem precedentes em Gaza e iniciou uma operação terrestre na Faixa. Há combates ferozes entre o exército israelense e o Hamas.

• Alguns deles foram bombardeados campo de refugiados Em Gaza há “muitas vítimas”.

• Os rebeldes Houthi no Iémen, apoiados pelo Irão, atacaram a cidade israelita de Eilat.

• Palavras e abreviações para compreensão do conflito: Glossário.

• Explicar a história do conflito entre palestinianos e israelitas.

06h16 – Mais 9 soldados israelenses foram mortos ontem. São 326 no total

O exército israelense revelou os nomes de nove soldados mortos nas batalhas de ontem em Gaza. Assim, 326 soldados israelitas perderam a vida desde o ataque de 7 de Outubro. Dois outros soldados ficaram gravemente feridos ontem durante combates nos territórios palestinos, segundo o exército, que lançou um ataque a Gaza após o ataque do Hamas. (AGI) Constable 010611 23 de novembro

06h13 – Mais de 50 vítimas no bombardeamento do campo de Jabalia ontem

O bombardeamento do exército israelita contra o maior campo de refugiados da Faixa de Gaza, com o objectivo de “eliminar” um líder do Hamas, provocou dezenas de mortos e centenas de feridos, apesar dos apelos para salvar civis. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde do governo do Hamas (que controla Gaza desde 2007), segundo o qual o bombardeamento do campo de Jabalia (que acolhe 116 mil refugiados), no norte da Faixa de Gaza, ontem, provocou a morte de “ mais de 50” e centenas de feridos. Num videoclip transmitido pela Agence France-Presse, pelo menos 47 corpos apareceram envoltos em mortalhas, caídos no chão no pátio de um hospital, depois de terem sido recuperados dos escombros. Os militares israelitas confirmaram o atentado, dizendo que teve como alvo Ibrahim Biyari, que se acredita ser um dos responsáveis ​​pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de Outubro, que se encontrava num “vasto complexo de túneis subterrâneos onde dirigia as operações”. “Conseguimos chegar a Ibrahim Biari” e “matámos um grande número de terroristas que estavam com ele”. Jonathan Conricus, porta-voz das forças israelenses, disse que a infraestrutura subterrânea usada pelos terroristas também entrou em colapso. Quanto aos civis, sublinhou que o exército apelou repetidamente para que evacuassem o norte da Faixa de Gaza, que é considerada uma “zona de guerra”. Ele acrescentou que espera que “tomem a decisão certa e partam para áreas mais seguras no sul”. Mas o sul também tem sido sujeito a bombardeamentos regulares israelitas desde o início do conflito, não deixando nenhum “lugar seguro” para procurar refúgio, como denunciaram as Nações Unidas e as organizações humanitárias. READ Acordo China Wang Blinken para melhorar as relações - Ásia

05h43 – Ataque ao campo de refugiados e forte condenação da Arábia Saudita

O Reino da Arábia Saudita condenou “nos termos mais veementes” o bombardeamento israelita ao campo de refugiados em Gaza, que provocou a morte de dezenas de pessoas e, segundo Israel, teve como alvo um líder do movimento islâmico palestiniano Hamas. O Ministério Saudita disse: “O Reino da Arábia Saudita condena nos termos mais fortes o bombardeio desumano realizado pelas forças de ocupação israelenses no campo de refugiados de Jabalia, na sitiada Faixa de Gaza, que levou ao martírio e aos ferimentos de um grande número de inocentes. civis.” Relações Exteriores.

05h35 – Testemunhas: Forças israelenses estão presentes ao sul da Cidade de Gaza

A sul da Cidade de Gaza, as forças israelitas ainda tentam isolar a estrada principal de Gaza e a estrada paralela ao longo da costa do Mediterrâneo. Algumas testemunhas relataram isso, de acordo com o The Guardian. Zaki Abdel Hai, morador da região, disse à Associated Press que as pessoas têm medo de se aventurar lá. “As pessoas estão com muito medo. Ele disse que tanques israelenses ainda estavam por perto, acrescentando que “bombardeios contínuos de artilharia” podiam ser ouvidos perto da estrada. O exército israelense postou então fotos da operação terrestre em andamento no Telegram.

05h24 – Um míssil do Líbano em direção a Israel

O exército israelense interceptou um míssil terra-ar lançado do território libanês em direção a um drone do exército. O próprio exército anuncia isso nas redes sociais. Ele acrescentou: “Em resposta, aeronaves da Força Aérea Israelense bombardearam a fonte do lançamento do míssil, bem como os terroristas que realizaram o lançamento”. READ “Agente Chauvin é culpado de assassinato” - Corriere.it

05h06 – Defesa israelense intercepta uma ameaça aérea ao sul de Eilat

“A equipe de defesa aérea das FDI interceptou uma ameaça aérea identificada anteriormente na área do Mar Vermelho, ao sul da cidade de Eilat. Ele não representava qualquer ameaça aos civis e nenhuma infiltração em território israelense foi detectada.” A própria IDF relatou isso no site X.

04h55 – As comunicações e a Internet foram novamente cortadas em Gaza