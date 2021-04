EUA, discurso de 100 dias de Biden: “O Plano de Quatro Trilhões de Dólares, Reforma Policial e Aperto das Armas”

Plano de Famílias Americanas Em seu ambicioso programa de reforma, o terceiro em três meses, o presidente da Casa Branca planeja mais educação gratuita para todos, incluindo universidades, mais ajuda para famílias com crianças e creches. O American Families Plan é a verdadeira novidade de uma intervenção que destaca os sucessos já alcançados com 200 milhões de vacinas em cem dias, recuperação econômica e subsídios aos cidadãos. O dinheiro irá para famílias, creches, universidades e licença-maternidade.

“Eu herdei um país em crise e agora a América está de volta à estrada.”E o presidente americano foi aplaudido, especialmente depois que afirmou que a campanha de vacinação foi bem-sucedida. Seu primeiro discurso como inquilino da Casa Branca perante a Câmara e o Senado em sessão plenária não pode ser diferente do último discurso de Donald Trump em janeiro do ano passado, quando Uma irritada Nancy Pelosi ousou rasgar descaradamente o texto do discurso do presidente Na frente das câmeras.

“Senhora Vice-presidente” Hoje, o presidente da Câmara dos Representantes, juntamente com a vice-presidente Kamala Harris, fizeram história: pela primeira vez, duas mulheres, a segunda e a terceira no comando do estado, sentaram-se na Câmara dos Representantes atrás do comandante em chefe. “Senhora Vice-presidente …” Biden prestou homenagem a Harris. “Nenhum presidente pronunciou estas palavras nesta tribuna. É hora …” acrescentou, sob os aplausos dos poucos participantes.

Impostos sobre os super-ricos e bilhões de dólares Em seguida, Biden, mesmo sabendo que o caminho era difícil, pediu a democratas e republicanos que apoiassem seu plano de infraestrutura de US $ 2,3 bilhões e seu plano de US $ 1,8 bilhão para as famílias, defendendo sua intenção de aumentar os impostos de 1% da população. “Não vou impor nenhum aumento a pessoas cuja renda seja inferior a US $ 400.000. Em vez disso, é hora de as grandes e mais ricas empresas americanas pagarem sua parte justa. Exatamente o que é certo”, disse ele. “Os dados mostram que 55% das maiores empresas pagaram zero imposto de renda federal no ano passado sobre os lucros de mais de 40 bilhões. E muitas empresas – é

Observação – eles evadiram autoridades fiscais por meio de paraísos fiscais, da Suíça às Bermudas e às Ilhas Cayman. isso não é verdade”.

“É hora de fazer alguma coisa” – O presidente então enfatizou que “a epidemia piorou as coisas, porque enquanto 20 milhões de americanos perderam seus empregos, 650 bilionários na América viram sua riqueza aumentar em mais de um trilhão de dólares. Eles fazem alguma coisa”.

Reforma policial – Mais uma vez em Caso de FloydBiden pediu a reforma da polícia, batizada em homenagem ao afro-americano morto por um agente de Minneapolis, a ser lançada no mês que vem, no aniversário do assassinato. “Vimos o joelho da injustiça no pescoço dos afro-americanos. Agora temos que virar a página. É o país que quer.”

A carta para Xi e Putin Biden também enviou uma mensagem a Vladimir Putin e Xi Jinping. Ele enfatizou: “Não queremos conflito ou escalada”, enfatizando, porém, que “a democracia é o núcleo dos Estados Unidos e que os autocratas não vencerão”.