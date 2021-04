A inteligência alemã vai monitorar um grupo de negação do vírus Corona

Agência de inteligência interna da Alemanha (BFV) na quarta-feira Ele disse Quem vai colocar “sob vigilância” alguns membros do movimento que há vários meses protesta na Alemanha contra os bloqueios e restrições impostos ao Coronavirus: São pessoas que fazem basicamente parte de um grupo chamado Querdenker, que em alemão significa “lateral pensando “, que se acredita ser a principal causa O violento desvio dos protestos, que é considerado uma ameaça à segurança e estabilidade do Estado alemão.

Um caso de vigilância é um ato oficial de vigilância da inteligência alemã sobre uma pessoa considerada perigosa por algum motivo e suspeita de ter cometido um crime, e que no passado foi levada a grupos extremistas ou pessoas suspeitas de afiliação a organizações terroristas: outro coisas, o BFV tem permissão para coletar informações também por meio de chamadas telefônicas de escuta. Também é importante porque é uma etapa essencial Em um processo que pode levar à declaração de inconstitucionalidade de um movimento e à sua proibição total.

De acordo com as autoridades alemãs, Querdenker não é atribuído a grupos extremistas já conhecidos de direita, esquerda ou militantes islâmicos: seus membros são principalmente negadores da epidemia, às vezes antivacinadores, e alguns acreditam em teorias da conspiração. Como qunun. Eles organizaram os protestos principalmente por meio de grupos de mídia social, o maior dos quais, no Telegram, inclui cerca de 65.000 pessoas. Querdenker também pode estar próximo de alguns movimentos que não reconhecem a autoridade do Estado alemão, como o grupo de extrema direita Reichsbürger (“Reichsbürger”) e Autonomia (“Autonomia”).

Leia também: Qunun, a teoria da conspiração mais popular na política americana

A gravidade da medida anunciada pelo governo alemão baseia-se no fato de as autoridades acreditarem que Querdenker pode realizar “atos que deslegitimam o Estado e ameaçam a constituição”, e assim vão além de simplesmente protestar contra as restrições.

O anúncio do BFV de colocar os membros do Querdenker sob vigilância veio poucos dias após a introdução de uma nova lei de bloqueio contestada na Alemanha, sob a qual o governo poderia impor restrições direcionadas, como toques de recolher ou fechamento de escolas, em regiões particularmente afetadas pelo coronavírus. Anteriormente, essas decisões só podiam ser tomadas por governos estaduais alemães individuais.

Depois que o parlamento aprovou a lei, a polícia foi forçada a na semana passada 8 mil manifestantes dispersos Em Berlim, eles se recusaram a usar máscaras e respeitar o distanciamento físico.

Entre os vários protestos no ano passado, houve protestos particularmente violentos em agosto, nos quais quase 40.000 pessoas participaram, em um momento em que as medidas para conter o Coronavirus eram menos rigorosas. Uma pequena parte dos manifestantes conseguiu romper as linhas da polícia em frente ao parlamento alemão e subir as escadas do prédio. Muitos falaram de um ataque direto às instituições democráticas.