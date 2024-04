Armênia se retirará de quatro cidades na fronteira com o Azerbaijão

Na sexta-feira, os governos da Arménia e do Azerbaijão chegaram a um acordo um acordo O que estipula a retirada da Arménia de quatro cidades do Azerbaijão na fronteira entre os dois países. A Arménia controla-os desde a década de 1990, e o acordo sobre o seu regresso é considerado importante porque é um passo em frente para o início das conversações de paz entre os dois países, que há décadas testemunham um conflito, especialmente sobre o controlo da região separatista. de Nagorno-Karabakh. Uma região localizada no Azerbaijão, mas até poucos meses atrás habitada principalmente por armênios.

Em Setembro passado, o exército do Azerbaijão atacou militarmente Nagorno-Karabakh, forçando as autoridades locais a render-se e empurrando dezenas de milhares de residentes arménios para a Arménia. Em Dezembro, os dois lados afirmaram que iriam iniciar conversações de paz, mas pouco progresso foi feito. Pelo contrário: os dois países continuaram a acusar-se mutuamente de sabotar o processo diplomático e houve confrontos e ataques em várias áreas disputadas na fronteira. .

As quatro cidades para as quais foi alcançado um acordo são Baganes Airum, Asagi Esquibara, Heremli e Kyzylhacili: sim eles encontraram Na região de Gazakh, na parte nordeste da fronteira entre os dois países, foi ocupada pela Armênia durante a guerra A Primeira Guerra de Nagorno-KarabakhO que aconteceu entre 1988 e 1994.

O acordo sobre o seu regresso foi alcançado durante uma reunião entre os vice-primeiros-ministros dos seus países, Shahin Mustafayev (Azerbaijão) e Mihir Grigoryan (Arménia), na fronteira entre os dois países. Aykhan Hajizadeh, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Azerbaijão, descreveu o acordo como um “evento histórico há muito esperado”.

Actualmente não há detalhes sobre quando e como deverá começar a retirada da Arménia. O regresso das quatro cidades ao Azerbaijão esteve no centro das atenções Negociação Durante semanas: O controlo das áreas disputadas e o reconhecimento mútuo das fronteiras estão entre os principais obstáculos para se chegar a um acordo de paz duradouro entre os dois países.

Em Fevereiro passado, quatro soldados arménios foram mortos e outro foi ferido por balas do exército do Azerbaijão num local de combate perto da cidade arménia de Nerkin Hand, na fronteira com o Azerbaijão. A força militar fronteiriça do Azerbaijão afirmou tratar-se de uma “operação de retaliação” em resposta a uma “provocação” levada a cabo pelas forças arménias no dia anterior.

As conversações de paz que deverão começar entre os dois países também dizem respeito à libertação de prisioneiros detidos durante os recentes confrontos em Nagorno-Karabakh: novamente na sexta-feira a família de um deles, o ex-oficial armênio Ruben Vardanyan, Ele disse Ele está em greve de fome há duas semanas. Vardanyan está sob custódia e aguarda julgamento.

