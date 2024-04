“A resposta é importante para todos nós.” Quem pode acabar com as guerras – tempo

Eduardo Cirignano 20 de abril de 2024

“A reacção do Irão não será nos céus inexpugnáveis ​​de Israel, mas sim afectará todos nós. Os aiatolás já começaram a despertar os lobos solitários adormecidos”, afirma Leonardo Tricarico, ex-Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica.

O que você acha da resposta israelense ao Irã?

“O princípio da retribuição foi aplicado. Israel em Gaza não teve qualquer consideração pela proporcionalidade da sua resposta. Agora, porém, ele tinha que sofrer. Mesmo tendo sido submetido a um ataque em grande escala, concebido para causar danos, ele teve que conter a reação. A escolha do Irão, ao contrário do que muitos querem retratar, não foi uma piada nem uma farsa.

No entanto, nenhum dano foi causado em nenhuma das operações.

“Nada foi prejudicado do lado iraniano porque eles não tiveram sucesso. Quanto ao lado israelita, porque não o querem. Israel, pela sua escolha deliberada, decidiu não prejudicar o Irão. Uma decisão que custou muito ao governo de Jerusalém. “Pela primeira vez, ele foi contra a sua natureza.”

Isto não é um sinal de fraqueza para Netanyahu?

“É um sinal de que a moderação está finalmente a começar a obter ganhos também nessas áreas. “A escala e a natureza do último ataque são muito menos simbólicas.”

Não haverá escalada? Como o conflito continuará?

“Descarto um de natureza tradicional. Não consigo imaginar como é que um país como o Irão, com capacidades militares que precisam de ser modernizadas e tecnologias que não são particularmente importantes, poderia fazer isso. No dia 13 de Abril, a verdade surgiu: os céus de Israel eram impenetráveis. “Quem pretende atacá-lo neste campo não tem chance de sucesso.”

Então, como é que os Pasdaran planeiam deter Israel? Desembarque naval?

“Isto é ridículo. No entanto, pode haver um conflito de outra natureza. O Irão poderia beneficiar de uma utilização mais abrangente do eixo da resistência. Pode haver uma arma no fundo, ainda adormecida, mas com potencial superior a todas as outras. Refiro-me ao terrorismo. O objectivo do apelo islâmico radical às armas é despertar estes lobos solitários, que nunca desapareceram e que poderiam alarmar todo o Ocidente. Interesse em estabelecer uma nova fé.”

Mas os iranianos não são bem vistos por todo o mundo islâmico. Basta pensar nas diferenças históricas entre xiitas e sunitas.

“Em todos os setores de ação, de ação e, portanto, também de fé, tornou-se clara uma linha de demarcação muito precisa. A mesma coisa acontece com o terrorismo. O que nos assusta não deveria ser as consequências das acções retaliatórias entre o Irão e Israel, mas sim o enraizamento da separação de frentes e alianças. A percepção de um Irão marginalizado cria novas alianças, que actualmente são meramente conceptuais. Portanto, não se pode excluir que possa tornar-se estrutural num futuro próximo, e poderemos encontrar o mundo xiita enfrentando o mundo sunita.”

Você é um grande mediador global que pode apagar incêndios?

“Se precisarmos recorrer a alguém que até agora demonstrou sabedoria, perspicácia e moderação, é a China. Vamos trazer de volta aquele famoso plano de 12 pontos. Foi arquivado, mas precisa ser revivido. Assim, poderia haver uma plataforma de negociação para um cessar-fogo, pelo menos na frente russo-ucraniana. Será dado um sinal claro: há alguém neste planeta capaz de restaurar a ordem em várias frentes.”