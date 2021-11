Coronavírus na Itália e no mundo: notícias e boletim de situação do COVID-19 para hoje, 25 de novembro

Portugal, o corredor verde está de volta a público

As pistas verdes e as máscaras estão de volta a Portugal. O governo de Lisboa decidiu esta noite reintroduzir a exigência do passaporte verde para locais públicos como restaurantes, bares, hotéis e ginásios, mas também para discotecas, grandes eventos e acesso a lares de idosos. As máscaras são novamente obrigatórias em espaços públicos fechados e os passageiros que chegam do exterior nos aeroportos terão que testar negativo. O governo afirmou que o site do jornal Diario de Notícias prevê também uma “semana de comunicação de contenção” entre 2 e 9 de janeiro, durante a qual serão encerrados bares, discotecas, escolas e jardins de infância. O trabalho remoto também será obrigatório. A nova pressão surge enquanto em Portugal, apesar da elevada taxa de vacinação, as infecções voltam a aumentar. Hoje, pelo segundo dia consecutivo, foi ultrapassado o limiar de 3 mil novos casos, depois de ontem ter chegado o maior número de infecções desde o final de julho. O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou a EMA da vacina Pfizer para crianças de 5 a 11 anos de idade, chamando-a de “boas notícias”.