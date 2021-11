Covid, na Alemanha, interrompe intervenções não urgentes em hospitais. Em Portugal, a via verde está de volta e a obrigação de usar máscara dentro de casa

o Alemanha limiar cruzou 100 mil mortos para a Covid desde o início da pandemia. A quarta onda que varreu o país nas últimas semanas ainda não desacelerou: apenas nas últimas 24 horas, aproximadamente 76 mil infecções (novo registro) e 351 mortes, fazendo a soma 100,119. As medidas tomadas nos últimos dias ainda não surtiram efeitos e agora o Primeiro-Ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, não exclua mais um Fechar Antes do natal. Uma escala no modelo Áustria, onde o número de pacientes em terapia intensiva, próximo a um recorde histórico, justifica a opção pelo estreitamento generalizado iniciado nesta semana. Enquanto isso, também em França A primeira contagem vem: o Ministro da Saúde, Olivier Ferrand, sobre voltar a “comprometer-se com mascarar“Em todos os espaços públicos, bem como ao ar livre em áreas de tráfego intenso.

No entanto, a situação não é apenas perigosa nos dois países alemães: Não há mais Sem região em um Verdi Na Europa, no novo mapa do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC). A Itália tem o maior número de regiões em amarelo. A província de Bolzano e Friuli Venezia Giulia estão localizadas em Vermelho escuro, enquanto as províncias de Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Val Aosta, Liguria, Marche e Lazio estão em Rousseau. No resto da Europa, a maior taxa de infecção foi registrada em comparação com a populaçãoEuropa Central e Oriental, em países Benelux naqueles BANStici em IrlandaTodos são vermelho-escuros. Espanha, França, Suécia e Portugal estão principalmente localizados na zona vermelha.

Na Alemanha – De acordo com os dados Instituto Robert Koch Publicado esta manhã, o número de novas infecções ultrapassou o limite pela primeira vez Quase 70 mil Diariamente com 75.961 novas infecções em 24 horas. O número da semana passada era 65.371 novos casos. A incidência durante os últimos sete dias é Aprox. 419,7 A cada 100.000 pessoas, um novo recorde desde o início da pandemia. O número registrado ontem foi de 404,5 casos, enquanto o número de sete dias atrás foi de 336,9 casos. A nível nacional, foram registados 351 novos óbitos: na Europa, a Alemanha é o quinto país a ultrapassar a barreira das 100 mil mortes, depois de RússiaE reino UnidoE Itália NS França. “O perigo é claro. Só será possível evitá-lo se houver um entendimento geral e uma consciência comum para evitar contatos e respeitar os procedimentos”, afirmou o político da CDU. Kretschmer No Saechsische Zeitung. Se não houver melhora na próxima semana, teremos “que enfrentar o debate” sobre um possível desligamento. O governador da Saxônia disse estar convencido de que Ocupação Familiar Com pacientes cobiçosos, aumentará significativamente nas próximas semanas. “Estamos agora nos preparando para mover pacientes para outros estados federais.” Saxônia – única terra na Alemanha – registrou ocorrência semanal 1.074,6 aprox por 100 mil habitantes.

“Está claro para todos nós que a situação é muito grave”, disse o ministro da Saúde da Baviera. Klaus Holichick, que presidiu uma videoconferência com colegas de 15 outros estados alemães para discutir medidas adicionais para combater a pandemia de Covid. Os ministros concordaram unanimemente sobre a necessidade da questão Adiamento de intervenções eletivas em hospitais Os alemães atingiram uma violenta quarta onda de Covid. Holetschek então agradeceu aos Lander menos afetados que recebem pacientes dos estados mais afetados, Bavária, Saxônia e Turíngia, em suas unidades de terapia intensiva. A Força Aérea Alemã disponibilizou aeronaves para essas transferências.

Enquanto isso, os médicos intensivistas exigem vacinas obrigatórias para todas as pessoas com mais de 18 anos. Um caminho sem “alternativas” diante da quarta onda epidêmica que varre o país e pressiona o sistema de saúde. Gernot Marx, presidente da Divi (Federação Interdisciplinar Alemã de Medicina Intensiva e de Emergência), afirmou em uma entrevista à Ansa que se o crescimento da infecção não parasse, o poderoso sistema de saúde alemão entraria em uma emergência e teria que adotar “desastre em um sentido “métodos de trabalho.

na Austria – Na vizinha Áustria, a situação das mulheres é alarmante terapia intensa, onde o limite 600 pacientes. Outros estiveram ocupados nas últimas 24 horas 41 camas elevando o número total para 619. Este é o número mais alto em 2021. Em vez disso, o valor mais alto foi registrado desde o início da pandemia há exatamente um ano, 25 de novembro de 2020, com 709 famílias ocupadas. Com 600 hospitalizaçõeslimiar 5que pode incluir um seguro geral, que já entrou em vigor porque foi introduzido há poucos dias. Vienne recomenda explicitamente que crianças de 5, 5 e 11 anos sejam vacinadas. Então a equipe vai além da simples aplicação do sinal EMA. A Áustria está atualmente bloqueada com uma incidência semanal de 1.091. Nos últimos dias, devido às restrições e à via Super Verde, que na Áustria é chamada de 2-G, a campanha de vacinação entre adultos voltou a ganhar impulso.

na Bélgica e a Holanda– Diante do aumento das infecções, o governo belga está se preparando nova pressão. O comitê consultivo entre as autoridades federais e regionais se reunirá amanhã de manhã. Sobre a mesa, o jornal Les Echo espera Restrições no sector da restauração, fecho à meia-noite e máximo de quatro pessoas por mesa. O Ministro da Saúde, Frank Vandenbroek, também indicou no Parlamento que algumas atividades poderiam ser “suspensas”, mas não mencionou nenhuma. De acordo com o Les Echo, o Comissário da Covid, Pedro Facon, recomendou Fechamento de locais onde é impossível controlar a observância das distâncias e o uso de máscaras, Uma ação que pode afetar discotecas e eventos de massa.

A pressão vem com a taxa diária de internações hospitalares chegando a 300, número superior ao pico da terceira onda que cresceu 19,4% em uma semana. Na semana passada, o limite de 500 pacientes em terapia intensiva foi ultrapassado, que agora é de 654. Neste país de 11,5 milhões de habitantes, teme-se que em duas semanas cheguem a 1.000 pacientes. O número de lesões diárias atingiu 16.000 (+ 53,3% em 1 semana) com taxa positiva de 15,7%. Na semana passada, houve uma média de 37,3 mortes por dia, um aumento de 33% em relação aos sete dias anteriores. 75% da população total é vacinada, mas existem fortes diferenças locais: na região de Bruxelas, a taxa de vacinação ainda é de 59%. O primeiro-ministro Alexandre de Croo, que planeja uma reunião de emergência com ministros para avaliar as novas medidas, alertou que o aumento de infecções e internações foi “maior que as curvas mais pessimistas” delineadas por especialistas na semana passada. O ministro da Saúde, Hugo de Jonge, anunciou que na Holanda “haverá que tomar medidas drásticas, não há dúvida”, e só será necessário decidir quando introduzi-las.

em Portugal – Até o virtuoso Portugal, um dos países mais vacinados do mundo, por uma série de medidas para limitar o ressurgimento da epidemia. O país não está tendo aumento de infecções igual ao de outros países europeus, mas a partir de 1º de dezembro estará de volta Usar máscara em ambientes fechados é obrigatório e entrar Restaurantes, cinemas e hotéis, será necessário fornecer um certificado digital comprovando a vacinação ou recuperação da Covid-19.

Haverá então uma semana de Restrições estritas após o feriado de fim de ano. “Notamos a deterioração da situação da saúde”, disse o primeiro-ministro Antonio Costa em uma entrevista coletiva após uma reunião de gabinete. “Este é o momento de tomarmos novas medidas”, acrescentou, porque “estamos entrando em uma fase de aumento de riscos”. De 2 a 9 de janeiro, o trabalho remoto se tornará obrigatório, as férias escolares serão estendidas, Bares e discotecas Eles vão fechar suas portas. Com 87% da população totalmente vacinada, Portugal vive um aumento acentuado das infecções. Hoje, o país registrou 3.150 novos casos de infecção em 24 horas, de acordo com o último relatório das autoridades sanitárias, que é o nível mais alto em quatro meses.