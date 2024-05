Spreads BTP: Porque é que Espanha e Portugal pagam menos?

menos e menos. Mas em qualquer caso muito superior (vale a pena?) ao de Madrid e Lisboa. Os rendimentos do BTP estão a cair, na sequência de uma situação estelar que combina receios de recessão, antecipação de movimentos do banco central e uma reformulação completa da crise política italiana.





Mas com 0,96%, o título BTP de 10 anos No entanto, está entre os mais generosos da Europa. Não é o patriotismo que constitui uma preocupação quando se lê o gráfico, que infelizmente mostra que os rendimentos dos títulos do governo italiano ultrapassam os dos países ibéricos. É quase inacreditável ter em conta que durante muitos anos as curvas mostraram uma tendência favorável para a dívida italiana. A descida acentuada das taxas de juro ibéricas ocorreu no final de junho de 2016 e após dezoito meses consecutivos, face ao aumento contínuo das taxas de juro no nosso país. Embora deva ser lembrado que mesmo anos antes disso, durante alguns meses, o tesouro espanhol pagava menos receitas do que as pagas por Roma. No entanto, se nos referirmos à situação política, em Madrid, pela quarta vez em quatro anos, os eleitores poderão ser chamados às urnas antes dos prazos normais. Enquanto estiveram em Lisboa, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro pertencem a campos diferentes e, no passado, mostraram fortes contradições. Não que a duração dos governos em funções em Itália forneça dados dramáticos, porque a sua duração média de vida é de pouco mais de um ano, independentemente de se tratar da Primeira, Segunda ou Terceira República, como alguns definem a actual fase política italiana.

Talvez o ponto fraco esteja na situação financeira país, mesmo que as escolhas políticas, como acontece frequentemente, tornem o fardo mais pesado. Conforme verificado nos últimos 15 meses: desde maio de 2018. A rentabilidade dos títulos BTP de dez anos atingiu gradualmente 3,62%, entre outubro e novembro passados. E como vimos nos últimos dias, durante a busca por outra formação de CEO na última quinta-feira, no leilão, o próprio prazo caiu, ainda que marginalmente, para menos de 1 por cento, para 0,96 por cento para o público, que é 0,99 por cento para o público . Operadores profissionais que participam no leilão, graças às comissões que lhes são pagas. Pois bem, a versão similar portuguesa paga menos 81 cêntimos o ponto e a versão espanhola 84. Sempre menos. Sem falar no alemão, que oferece aos investidores um rendimento negativo de 0,71%. Mesmo em comparação com os títulos do Tesouro de Berlim, o spread no rendimento, conhecido como spread, parece excessivo. Sem falar no tesouro de Madrid e Lisboa. READ A Ásia entra em colapso, os rendimentos do Tesouro dos EUA disparam. Terremoto do Fed nos mercados

Porque é verdade que todos os anos o tesouro italiano Oferece aos mercados pouco mais de 400 mil milhões de euros em títulos em leilão, começando com um prazo de seis meses e atingindo um prazo máximo de pouco menos de 50 anos. Se o diferencial de rendimento entre as obrigações italianas e alemãs cair num período de tempo tão curto, pouco menos de duas semanas, de cerca de 240 pontos base para 175 pontos base, isto significa que ainda há espaço para uma descida. Porque os mercados acreditam agora que a nova estrutura governamental estará mais alinhada com os ditames da União Europeia. Com consequentes aumentos de capital, como tem acontecido nas últimas semanas.

Então, para essa novidade, mesmo sendo uma volta ao passadoAdicionando os potenciais efeitos positivos de futuras compras de obrigações governamentais por parte do BCE, não se pode excluir que os preços das obrigações BTP de prazo mais longo possam beneficiar de novos aumentos. O objetivo é reduzir a diferença, não com as emissões em Berlim, mas com as emissões em Madrid e Lisboa, porque as distâncias atuais são excessivas e injustificadas.

Nesta perspectiva, o novo governo deve trabalhar para garantir que o país regresse à sua situação financeira normal, que tem vindo a diminuir gradualmente. Não só as contas públicas serão beneficiadas, mas também a valorização dos títulos detidos por muitos aforradores italianos nas suas carteiras de investimento. Porque é verdade que os italianos estão em primeiro lugar. Mas aqueles que também são poupadores de títulos do governo sempre forneceram uma ajuda indispensável.