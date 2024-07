Italjet revela a incrível nova scooter

Dragster 700 Gêmeo, a nova scooter maluca criada pela famosa Italjet, franquia da nossa península e conhecida em todo o mundo, está pronta para revolucionar o setor de scooters. Nascido da engenhosidade e paixão italiana, este modelo de grandes dimensões representa o auge da inovação e do design. Combina o desempenho de uma superbike com o conforto e agilidade de um carro urbano.

Transmissão inovadora de seis velocidades

Quem mora em grandes centros populacionais ou, pelo menos, está acostumado a perambular por suas ruas movimentadas nos horários de pico, sabe muito bem quantas horas passa preso no trânsito. Ter um modelo que não seja muito volumoso pelo menos alivia o desconforto, mesmo na hora de estacionar o carro. O “coração pulsante” é um potente motor de quatro tempos de dois tempos capaz de bom desempenho 68 cv a 8.500 rpm E 70 Nm de torque máximo.

A inovadora transmissão de seis velocidades garante… Uma experiência de condução suave e responsiva. Em vez disso, a injeção eletrônica de combustível e o start-stop proporcionam conforto e conveniência. Resumindo, é ótimo estar a bordo. O look é considerado uma obra-prima do estilo italiano, confirmando o conceito de beleza inerente ao nosso país, além dos modelos luxuosos. Mesmo no setor produtivo de baixo custo é possível descobrir pequenos tesouros.

Duas versões estão disponíveis no lançamento: Edição Standard e Edição Limitada de Fábrica, uma edição exclusiva de apenas 700 exemplares numerados, aprimorada com componentes impressionantes como escapamento Akrapovic, suspensão Ohlins e freios Brembo. Em última análise, a scooter que acaba de ser apresentada ao público é um grande exemplo de qualidade de construção. Quando a Italjet entra neste campo, fá-lo com a ambição de ter um papel de liderança no mercado. A participação por si só está fora da mentalidade da empresa, que sabe que tem uma reputação importante a manter, e a Dragster 700 promete a faísca.

quanto custa isso

Assim, a versão final do protótipo anteriormente revelado está prestes a estrear. Quem já tem hora e lugar, não tão cedo, atribuídos a elesICMA 2024, o popular evento de strip de Milão, programado para acontecer de 7 a 10 de novembro. Enquanto isso, as pré-encomendas da Edição Limitada de Fábrica estarão no ar a partir de sexta-feira, 12 de julho, enquanto durarem os estoques ou até 10 de novembro de 2024.

Os compradores têm a oportunidade de escolher um número de produção que faça sentido para eles. O desembarque da Dragster 700 Twin no mercado está oficialmente marcado Entre a primavera e o verão de 2025. A proposta básica custa dinheiro 12.900 eurosEnquanto o preço do topo de gama chega aos 14.900 euros. A scooter pode ser conduzida na versão A2 e com licença sem restrições.

Massimo Tartarini, presidente e CEO da Italjet, comentou: “Mais uma vez temos Você jogou seu coração por cima do obstáculoDando vida a um modelo que é uma homenagem aos motores de combustão interna. Mais parecida com uma motocicleta do que com uma scooter, a DRAGSTER 700 Twin cria uma categoria completamente nova, inaugurando uma nova era no segmento de duas rodas..