Uma fatia de pizza 10 euros

O almoço à beira-mar pode ser muito caro: na verdade, pode pagar até 10€ por uma única fatia de pizza. Os lugares mais caros.

Como certamente sabem, durante os meses de verão os preços das praias, dos lidos e também os preços dos gelados e da alimentação em geral sobem significativamente, justamente pelo facto da procura ser muito elevada. Em particular, existem locais onde A Uma fatia de pizza pode custar até 10 euros. Vamos descobrir juntos a quais estamos nos referindo.

Almoço à beira-mar está cada vez mais caro: a zona com maior aumento

Chegando o verão, os preços sobem definitivamente, especialmente nos destinos de férias e feriados. Porém, a região que apresentou os maiores aumentos é… LácioPrincipalmente na área que vai de Ostia a Sabaudia.

Nestas áreas, de facto, Almoço à beira-mar São particularmente caros, tanto que as tabelas de preços são tão caras que oferecem Uma fatia de pizza margherita custa 10 euros.

Além disso, quando você entra em detalhes, parece que você pode até gastar dinheiro 15 euros para almoçoIncluindo sorvete e café na orla de Ostia. A única alternativa possível, para economizar dinheiro, principalmente se você tem família numerosa e filhos, é trazer todo o seu dinheiro Comida de casaIncluindo sobremesas e sorvetes.

Os preços dos sorvetes e das pizzas disparam, mas até a água não é brincadeira

Também pode ser a alternativa certa para instituições mais caras, por ex. Praia grátis Embora devamos ter em conta o facto de não existirem serviços neste tipo de locais.

Além disso, os bares das pizzarias das imediações contam com alguns deles Preços realmente exorbitantesseja em relação caféMas também pela pizza em si, como já falamos. Especificamente, em Ostia um café pode custar 1,10 euros, por exemplo num estabelecimento situado em frente à Câmara Municipal mas à beira-mar é necessário utilizar cartão de crédito para pagar.

Pense nisso, seja para a direita ou para fora Praia de Kervon Existe um camião móvel de alimentos e bebidas, onde pode comprar meio litro de água por dois euros.

Mas as dificuldades não param por aí, elas também se tornam mais difíceis Pagamento através de pontos de vendaAs desculpas para não utilizá-lo são muitas, conforme também foi dito no artigo República. Portanto, pagar em dinheiro é a opção preferida.

Por fim, nos bares com restaurante, pode-se até pagar uma fatia de pizza margherita, como esperávamos, até 10 euros, enquanto a sanduíche custa pelo menos 2,50 euros. de Fiumicino − FrigginiAlém disso, acabará por pagar 1,50€ por um litro de água, 2,50€ por uma sanduíche, 1,20€ por um café e 5€ por uma sanduíche.