O novo esportivo é um foguete e custa metade do preço

Grandes mudanças na China, onde o novo modelo esportivo também colocou em crise as gigantes japonesas Honda e Yamaha.

lá China É hoje um gigante cada vez mais dominante no mundo automóvel, com uma série de novas empresas em desenvolvimento que representam um passo em direção a uma nova realidade sobre duas rodas. Por esta razão, mesmo as empresas japonesas vizinhas estão agora a notar um desenvolvimento significativo destas empresas, como… Honda e Yamaha Quem deve levantar a cabeça novamente.

Certamente não será fácil fazê-lo num período em que as corridas já não conduzem aos sucessos do passado. lá Motocicletas No passado era amplamente dominado pelos fabricantes japoneses, mas a situação mudou agora, pois eles se encontram nas últimas posições e não encontraram forma de subir novamente.

Assim, numa situação tão difícil, pode haver algumas grandes inovações que revolucionarão não só a pista, mas também o mercado. Assim nasceu um novo modelo matemático excepcional que vem de China, Tem assim tudo para se tornar uma das maiores empresas do mundo, dada a sua relação entre qualidade e preço.

CFmoto 675SR: O novo carro esportivo chinês

Lá agora cf moto, Graças à sua cooperação com a KTM, tornou-se uma das empresas mais famosas do mundo automóvel. Por isso, o seu crescimento é cada vez mais dominante, como comprovam os resultados que também obtém na Moto2, e está agora pronto para mostrar a sua competitividade com 675 riais.

Estamos perante um modelo de corrida, o que seria de facto o primeiro grande passo para um verdadeiro desportivo, com o 675SR que só pode ser utilizado com licença B. No seu interior será instalado um motor de três cilindros derivado do Triumph do 674. de deslocamento, com estes que darão a oportunidade de oferecer o máximo O bom 94 cv.



Certamente não faltará tecnologia, aliás já é certo que terá transmissão quick-shift, embora ainda não esteja claro se o comando do acelerador será por cabo, como transparece nas primeiras imagens. Pesará 194 kg, sendo o modelo apresentado por ocasião do EICMA 2023, mas só chegará ao mercado em 2025, com CFMoto Que agora está pronto para assumir também o setor esportivo.