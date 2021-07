Segunda-feira, 5 de julho de 2021-17: 14

Seis mil visitantes do Enovitis, em 2022 em Friuli Venezia Giulia

Assinante: Grande vontade do setor de recomeçar

Roma, 5 de julho (askanews) – “Nos últimos dois dias de Enovitis no terreno, registámos mais de 6 mil visitantes, um número excelente para a presença na primeira feira, confirmando não só os números do evento mas também os grande desejo do setor em começar pela inovação e experimentação na generosidade ”. A afirmação foi do presidente da Federação Vitivinícola Italiana, Ernesto Abona, no final da 15ª edição do Enovitis in campo, o evento turístico dedicado às tecnologias da viticultura que decorreu nos passados ​​dias 1 e 2 de julho entre as fileiras do Pico Maccario (Mombaruzzo – AT) 164 expositores italianos e estrangeiros, com empresas da Alemanha, Portugal, Luxemburgo, França, Espanha, Áustria, EUA e Suíça.



Uma profissão internacional também está interessada em visitantes, com chegadas de 13 países (Suíça, França, Espanha, Áustria, Grécia, Israel, Bulgária, Alemanha, Hungria, Holanda, Polônia, Macedônia, Eslovênia) que também receberam o “ Consultor de Agricultura de da região do Piemonte, Marco Protopaba, prefeito de Mombaroso, Giovanni Spandonaro, e Vitaliano Macario, dono da empresa que sediou o evento.





“A agricultura, e em particular a viticultura, está entre os sectores mais enraizados no passado e ao mesmo tempo antecipando no futuro – continuou Ernesto Abona – Da condução autónoma à inteligência artificial, mas também no domínio da sustentabilidade, trabalhar na Vigna antecipa tendências e promove as mais recentes competências e know-how Tendo concluído esta edição com um sucesso que ultrapassa as nossas expectativas, já começamos a olhar para o próximo ano com a 16ª edição, que terá lugar em Friuli Venezia Giulia, na convicção que possamos seguir enfrentando e crescendo em diálogo permanente com os campeões do setor em nome da inovação e da tecnologia ”.Da viticultura ao manejo do solo e da folhagem, passando pela colheita, proteção fitossanitária e nutrição, a Enovitis in campo tem se afirmado como uma oferta premium de toda a gama de produtos, equipamentos, máquinas e tecnologias dedicadas à viticultura, uma janela viva para o dinamismo da soluções para o trabalho cada vez mais inovador da vinha. Mas não só. Com a edição de 2021, Enovitis in campo destacou a sustentabilidade, criando verdadeiros passeios animados dentro do evento, e apresentou roteiros graças a uma colaboração com FederBio Servizi que destacou 36 propostas (produtos, tecnologias, máquinas, dispositivos, ??) Mais “interessantes para adesão ”