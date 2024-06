O grave erro cometido pelos juízes que derrubaram o governo em Portugal

Pode haver um erro judicial sensacional por trás do envolvimento do primeiro-ministro português, António Costa, na investigação de corrupção que levou à sua demissão. De acordo com o que localização Da fonte CNNPortugalque cita fontes de defesa dos réus, disse que o Ministério Público que investiga o caso teria registrado indevidamente as escutas telefônicas, o que levou a um erro de identidade.

Na verdade, a objecção não se refere ao Primeiro-Ministro, mas sim a uma das pessoas que leva o seu nome, o seu Ministro do Desenvolvimento Económico, António Costa Silva. Será o homem citado por Lacerda Machado, assessor da Start Campus, e Afonso Salima, diretor da mesma empresa, ambos envolvidos na suposta corrupção de membros do poder executivo para obtenção de benefícios no projeto do data center. A conversa entre Salima e Machado remonta a 31 de agosto de 2022: o primeiro pede ao segundo que comunique com o governo para que a alteração dos códigos de atividade económica dos data centers possa ser discutida com a Comissão Europeia. “Tudo bem – foi a resposta de Lacerda Machado – vou tentar entender se é uma questão de economia ou de finanças. Se for uma questão de finanças, vou conversar com Medina (o Ministro) ou com Antonio Méndez, o Ministro das Relações Exteriores Se for uma questão de finanças em relação à economia, vou descobrir “Uma forma de chegar ao próprio António Costa”. Mas o Costa em questão não será o Primeiro-Ministro demitido, mas sim o Ministro do Desenvolvimento Económico.

Durante os interrogatórios judiciais dos arguidos detidos, incluindo Lacerda Machado, o Ministério Público admitiu que a referida operação de escutas telefónicas tinha sido mal assinalada no despacho, acrescenta a CNN Portuguesa.

Continue lendo hoje