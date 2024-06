Stellantis está tremendo, o fim está próximo? Chega o anúncio do presidente sobre o futuro

O diretor do Grupo Stellantis faz um anúncio sobre o futuro que assusta a todos. Aqui está o que você precisa fazer rapidamente.

O mercado automóvel vive uma fase de recuperação após anos muito complexos e o grupo Stellantis Ele é uma das pessoas mais comentadas no cenário mundial, mas também na Itália. As tensões com o governo caracterizaram o período recentee confisco de poderes Fiat Mickey Mouse no porto de Livorno não ajudou a acalmar as águas. No entanto, boas notícias surgiram nos últimos dias de Mirafiori Fiat 500 híbrido.

Portanto, entre a Stellantis e o nosso CEO há provas de distensão, Agora está claro que todos devem remar na mesma direçãoPara tentar combater um “inimigo” comum. Obviamente estamos a falar da China, que tem uma enorme vantagem no domínio dos carros eléctricos, e que tem sido amplamente criticada pela sua capacidade de manter baixos os seus preços de venda. O chefe da holding multinacional holandesa falou claramente.

Stellantis, Tavares e a grande ameaça chinesa

A China é o maior concorrente das marcas internacionais, pela grande vantagem que tem acumulado no domínio dos carros elétricos. Carlos TavaresCEO da Stellantis entendeu que a China deve ser combatida, não restringidaIsto também foi anunciado pelo seu homólogo FerrariIsso é dizer Benedetto Vigna. Em declarações à imprensa, o treinador português descreveu a situação favorável do País Dragão, que necessita de recuperar muito terreno.

Aqui estão suas palavras: “A China tem duas opções diante de nós: protecionismo ou combate. A Europa escolheu o primeiro caminho, mas não concordo com ele, penso que é apenas empobrecimento. Se você não competir pela riqueza no mundo de hoje, você ficará mais pobreE talvez você não faça isso porque alguém lhe disse para não fazer“.

O CEO da Stellantis tem uma visão clara do que precisa ser feito para tentar combater o ataque chinês: “do meu ponto de vista, É uma corrida constante e se você não competir, outra pessoa vencerá. Penso que é uma loucura dizer aos cidadãos europeus para não lutarem porque alguém os protegerá. Temos que ir atrás dos chineses, a corrida já começou. No momento, eles têm uma bela vantagem, que é de 30% apenas nos custos. Nosso trabalho será muito difícil“.