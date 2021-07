Instruções sobre os dados da fatura para consideração

Inscreva-se para contribuições alternativas não reembolsáveis A partir de 5 de julho: também em O segundo pilar do pacote estipulado no decreto de Sostegni bis toma forma. Depois de fazer pagamentos automáticos para números de IVA que já se beneficiaram da rodada de assistência anterior, ،agência de receita com o Julgamento nº 175776, datado de 2 de julho de 2021, criada Como aplicar Pois uma nova fórmula de apoio econômico está sempre ligada Rotatividade reduzida Mas foi gravado em um período diferente de seus antecessores: meses De 1º de abril de 2019 a 31 de março de 2020 Em comparação com meses De 1º de abril de 2020 a 31 de março de 2021.

O valor é calculado, como de costume, com base em incorrer em perdas Para não errar é preciso Insira corretamente os dados de faturas e pagamentos no formulário de pergunta.

No Instruções para enviar uma inscrição Concentre-se também em casos específicos, como Transações não relacionadas para fins de IVA ou realizado na ventilação.

Solicite assinaturas de substituição que não são reembolsáveis ​​inicialmente: como preencher os dados nas faturas

O Números de IVA Interessado em receber o chamado Contribuições alternativas não reembolsáveis Enviado por Decreto de suporte duplicado Deve providenciar para apresentar Inscreva-se até o prazo final de 2 de setembro de 2021.

Ativo Desde 5 de julho Ação na web na área reservada para saída Faturas e taxasE a Já a transmissão pelos canais eletrônicos Entratel / Fiscoline só será possível a partir de 7 de julho de 2021.

Qualquer um pode seguir o pedido Assuntos com número de imposto sobre valor agregado ضريبة Em atividade desde 26 de maio de 2021, que estão envolvidos em atividades comerciais, autônomas ou assalariados agrícolas, domiciliado ou estabelecido na Itália que respondem a duas condições principais:

Ter alcançado em 2019 um valor de receita ou bônus que não exceda 10 milhões de euros ;

; registrou uma quantidade de Volume de negócios médio da taxa mensal Relacionado ao período de 1º de abril de 2020 e 31 de março de 2021 menos que pelo menos 30 por cento Comparação do valor médio mensal do faturamento e taxas para o período de 1º de abril de 2019 a 31 de março de 2020.

No guia publicado sobre o tema pela Receita Esclarecimento Importante.





Em qualquer caso, um pedido de contribuições alternativas não reembolsáveis ​​pode ser solicitado Beneficiários novos e antigos:

Aqueles que receberam automaticamente um valor igual ao valor recebido com o primeiro DL Sostegni, neste caso o valor é apurado com base nos valores descritos na encomenda, mas é reduzido pelo valor já recebido;

um valor igual ao valor recebido com o primeiro DL Sostegni, neste caso o valor é apurado com base nos valores descritos na encomenda, mas é reduzido pelo valor já recebido; novos tópicos que não estavam anteriormente entre os beneficiários.

O valor da contribuição é determinado pela aplicação de um percentagem, diferente de duas tranches de baias, al Rotatividade reduzida.





Em ambos os casos, será necessário levar em consideração algumas regras Para continuar entrando Dados de faturamento e pagamentos بيانات no formulário de candidatura.

Em primeiro lugar, em relação período de consideração Devemos apontar Data de execução das operações Venda de bens e prestação de serviços, em consonância com as disposições doArtigo 6 do Decreto do IVA م:

para faturamento instantâneo , a data da fatura deve ser considerada;

, a data da fatura deve ser considerada; para Contas pós-pagas, a data do DDT (venda de mercadorias) ou documentos equivalentes (execução do serviço) indicada na fatura será apropriada.

Neste ponto, o diretório selecionado:

“As pessoas que ativaram o número de IVA entre 1 de abril de 2019 e 31 de março de 2021 não têm que levar em consideração o valor das vendas e taxas cuja data de implementação cai no mês de ativação do número de IVA. Ou seja, nestes casos, a quantidade de obras e taxas devem ser calculadas com a data de execução da operação O primeiro dia do mês após a ativação do número de IVA“

Solicite contribuições alternativas não reembolsáveis, dados da fatura e preencha o formulário

Mas os aspectos a procurar em Preencher a inscrição para obter DL Sostegni bis. Bolsas de estudo alternativas não reembolsáveis Não se trata apenas de datas de fatura.

No Instruções para enviar o formulárioNa verdade, lemos instruções a seguir Em alguns casos específicos para a inclusão de i dados corretos nos campos indicadosQuantidade média mensal de volume de negócios e taxas.

Agência de Receitas – Instruções para Preencher um Pedido de Contribuições Alternativas Não Pagas de DL Sostegni bis Pedido de reconhecimento de perda de subvenção pelo decreto de apoio às actividades sazonais (artigo 1.º, n.ºs 5 a 15, Decreto-Lei de 25 de Maio de 2021, n.º 73) – instruções de preenchimento

Para determinar o Quantidade total de faturamento e taxas Realizei nos períodos 01 de abril de 2019 – 31 de março de 2020 e 01 de abril de 2020 – 31 de março de 2021, na verdade, é necessário considerar Regras que segue:

Deve ser levado em consideração Todas as faturas ativas (líquido de IVA) A data de execução da transação é entre 1º de abril de 2019 e 31 de março de 2020 e entre 1º de abril de 2020 e 31 de março de 2021;

A data de execução da transação é entre 1º de abril de 2019 e 31 de março de 2020 e entre 1º de abril de 2020 e 31 de março de 2021; O Notas de diferença Enviado porArtigo 26 do Decreto do IVA ضريبة datado de 1º de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e entre 1º de abril de 2020 e 31 de março de 2021;

Enviado porArtigo 26 do Decreto do IVA ضريبة datado de 1º de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e entre 1º de abril de 2020 e 31 de março de 2021; Varejistas e outros contribuintes pelo art. 22 do Decreto Republicano nº 633/1972 deve levar em consideração Valor total da taxa (IVA líquido) Transações realizadas entre 1º de abril de 2019 e 31 de março de 2020 e entre 1º de abril de 2020 e 31 de março de 2021;

Transações realizadas entre 1º de abril de 2019 e 31 de março de 2020 e entre 1º de abril de 2020 e 31 de março de 2021; até o Vendas de ativos depreciáveis contribuir para a formação do montante do faturamento;

contribuir para a formação do montante do faturamento; para O montante pode ser transportado antes do IVA Com relação aos dois períodos nos seguintes casos: operações realizadas em ventilação; a aplicação do sistema de margem; Operações efectuadas por agências de viagens, relativamente às quais é difícil calcular facturas e taxas após dedução do IVA;

Com relação aos dois períodos nos seguintes casos: quem realiza Transações não relacionadas para fins de IVA, vendas de vendedores de fumo, jornais e revistas para dar exemplos, apenas para essas operações devem levar em conta as quantidades de ágios.

Uma vez seguidas as instruções, os valores do valor médio mensal do volume de negócios e as taxas dos períodos de referência devem ser indicados em formulário de pergunta deve ser especificado Divida o valor total do volume de negócios e taxas Para cada um dos dois períodos, pelo número de meses em que o número de IVA estava ativo no período.





Conforme especificado nas instruções, para obter mais informações sobre casos específicos, consulte Circular nº 5 em 14 de maio de 2021 da qual a receita interna foi retirada Contribuições não reembolsáveis ​​do primeiro decreto Sostegni.