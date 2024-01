Compras no supermercado: dá para economizar muito com o truque dos produtos por quilo ou por litro, surpreenda na finalização da compra

Há muitas maneiras de economizar na hora de fazer compras no supermercado: o truque de vender produtos ao quilo ou ao litro é um dos melhores.

hoje Encher o carrinho sem esvaziar a carteira está mais difícil do que nunca. A inflação corrói as poupanças e prejudica efectivamente o poder de compra das famílias. A iniciativa “antiinflacionária” promovida pelo governo foi um “fracasso” porque os produtos básicos (massas, azeite, farinha, ovos, etc.) ainda custam muito caro apesar dos cortes “extras”.

Então, para economizar de verdade, é preciso muito engenho e não apenas ofertas de supermercados. Na verdade, embora essas coisas sejam realmente úteis, às vezes escondem “truques” que não nos salvam de nada. Se entendermos a mecânica das ofertas e acima de tudo Como avaliar preços Se adicionarmos algumas estratégias podemos salvá-lo de forma tangível. Aqui estão algumas dicas fáceis de lembrar e seguir.

Se você realmente quer gastar menos em compras de supermercado, faça-o e você notará a economia imediatamente

Infelizmente, você precisa garantir que sua carteira não fique vazia toda vez que for às compras, mas felizmente existem várias maneiras eficazes de fazer isso. A primeira certamente consiste em Faça uma lista do que é necessário. Assim ficaremos menos tentados a colocar tudo o que pudermos pensar no carrinho, mas ainda seremos claros e consistentes em cada prateleira. também Evite ir ao supermercado com fome É uma regra de ouro que funciona, porque compraremos com a cabeça e não com o estômago.

Chegamos ao tema das ofertas Obviamente, a palavra “desconto” é sempre particularmente atraente Se os descontos forem grandes. Claro, algumas promoções são convenientes, mas devo dizer que na maioria das vezes sou eu Preços baixos aplicam-se a produtos dos quais podemos facilmente prescindir: Guardanapos perfumados, doces, bebidas açucaradas e similares, para citar alguns.

Mesmo embalagens grandes nem sempre são convenientes: muitas vezes você encontra ofertas de 5 frascos de detergente para louça, mas no final você compra algo do qual vamos nos livrar por muito tempo, mas receberemos o dinheiro na hora. A menos que você viaje com uma família muito grande, nem sempre vale a pena aproveitar esse tipo de oferta.

Ainda em relação aos preços, devem ser tomados cuidados básicos. Muitos olham para o preço final do produto, que pode parecer razoável, mas nem sempre é assim. Para entender bem O real valor atribuído a esse produto deve ser visualizado através do preço do quilo ou do litro. Por exemplo, uma lata de atum pode parecer-nos barata porque está à venda por 2-3 euros, mas olhando o preço do quilo vemos que custa até 30 euros. O preço baixo é simplesmente dado por Uma pequena quantidade está presente nesse pacote.

Outro exemplo clássico são os nuggets de frango congelados: um pacote custa provavelmente 3-4 euros. Mas se você olhar o preço do quilo, pode ultrapassar o preço do quilo de vitela fresca comprada no açougue. Então aprenda Verifique sempre o preço do quilo (ou litro). No caso de bebidas e produtos líquidos entenderemos melhor o verdadeiro custo deste produto e poderemos avaliar se devemos comprá-lo ou não.