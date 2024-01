Uma das contas do Twitter mais seguras do mundo foi hackeada após um erro ridículo

Um simples erro prejudicou as atividades e a credibilidade de uma das contas mais importantes da rede social.

O ano que acaba de terminar foi, segundo muitas agências de segurança cibernética, um dos anos em que se registou o maior número de ataques de hackers. Com a chegada da inteligência artificial, os cibercriminosos desenvolveram técnicas cada vez mais sofisticadas para enganar os utilizadores e obter acesso aos seus dados, ou pior, às suas contas. Mas como muitas vezes acontece, São os próprios usuários que não se importam o suficiente com sua segurança online Sua leveza é facilmente explorada por hackers.

Nos últimos dias, uma das contas consideradas mais seguras do Twitter (ou melhor, X) foi a que sofreu roubo de identidade. Porém, o mais interessante da notícia é que mesmo estando falando de uma conta muito popular e respeitada, os gestores não se preocuparam em ativar uma das medidas de segurança mais comuns e básicas dos últimos anos.

Uma das instituições mais importantes da América está cometendo um erro de novato

No meio de notícias estranhas está Conta X da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).É um órgão governamental que monitora as tendências do mercado e protege os investidores. Portanto, não uma conta qualquer, mas uma que tenha influência significativa sobre milhões de outras pessoas e empresas, além de ser a guardiã de informações de importância global.

Sua conta oficial no Twitter, considerada uma das mais seguras do mundo, foi hackeada devido a um erro que muitos considerariam ridículo: Falta de sistema de autenticação de dois fatores (2FA).. Essa medida de segurança, que envia um código de verificação por mensagem de texto ou aplicativo de autenticação, é fundamental para evitar acessos não autorizados, mesmo que seu nome de usuário e senha estejam comprometidos.

A maioria das plataformas online convida seus usuários a ativar a autenticação de dois fatores há vários meses É realmente surpreendente que uma conta tão influente como a SEC ainda não o tenha feito.

O ataque e o subsequente roubo de identidade, entre outras coisas, ocorreram num momento muito privado para a autoridade. Na verdade, nos últimos meses, a Fundação tem estudado a possibilidade de introduzir no mercado ETFs Bitcoin, um instrumento financeiro que muitos investidores aguardam ansiosamente. Não é por acaso que a primeira coisa que os hackers fizeram ao obter acesso ao perfil da SEC foi comunicar a decisão positiva sobre o pedido, notícia falsa que deixou todo o mercado de investimentos em estado de confusão.

O tweet não autorizado teve repercussão imediata no mercado de criptomoedas, com o Bitcoin atingindo brevemente US$ 48.000, mas caindo 6% quando a notícia se revelou falsa. A SEC respondeu rapidamente, dizendo que estava trabalhando com as autoridades para investigar o incidente e tomar medidas corretivas.