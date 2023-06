Na Itália, crescimento de +1,2%, mas atrasos no Pnrr podem desacelerar o PIB- Corriere.it

A economia global começou a melhorar, mas a recuperação será fraca, de acordo com o último relatório Economic Outlook da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que prevê um crescimento global moderado de 3,3% em 2022 para 2,7% em 2023 (estimativa de março passado foi de 2,6%). Seguido por uma recuperação para 2,9% em 2024. A Itália, com crescimento revisado para +1,2% este ano (desacelerará para +1% em 2024), está se saindo melhor do que a média da zona do euro (+0,9%). Mas a OCDE adverte que atrasos na implementação do Pnrr “podem reduzir o crescimento do PIB”. Além disso, as reformas estruturais serão fundamentais para apoiar o crescimento e reduzir a relação dívida pública/PIB.

rebote nítido “Os desenvolvimentos econômicos globais estão começando a melhorar, mas a recuperação continua frágil”, diz a OCDE. O crescimento do PIB global de 2,7% em 2023 chegará a 2,9% em 2024, bem abaixo da meta de 3,3% alcançada no ano passado. “A economia global está virando as esquinas, mas enfrenta um caminho longo e tortuoso para alcançar um crescimento forte e sustentável”, escreveu a economista-chefe da suíte, Claire Lombardelli. As perspectivas permanecem “altamente incertas” e entre as maiores preocupações estão a inflação e a guerra na Ucrânia.

risco de aumento de juros Preços mais baixos de energia estão ajudando a reduzir a inflação e a aliviar as pressões orçamentárias, a confiança de empresas e consumidores está se recuperando, e a reabertura total da China antes do previsto impulsionou a atividade global, disse o relatório da OCDE. No entanto, ele observou que – ao mesmo tempo, o núcleo da inflação está se mostrando persistente, refletindo rendimentos mais altos em alguns setores e pressões de custos mais altas em mercados de trabalho flexíveis. O impacto do aumento das taxas de juros em todo o mundo está sendo sentido cada vez mais, principalmente no setor imobiliário e nos mercados financeiros. Sinais de nervosismo estão surgindo em alguns setores do mercado financeiro, à medida que os investidores reavaliam os riscos e apertam as condições de crédito. Além disso, “os efeitos totais do aperto monetário”, que a OCDE ainda não viu terminar, serão sentidos “apenas no final do ano ou na primeira parte de 2024”. READ "NOVO NUNCA USADO" Lancia Delta: Um sonho de 1991 a zero quilômetros

Os Estados Unidos estão em câmera lenta Notavelmente, o crescimento do PIB dos EUA deve atingir 1,6% em 2023, antes de desacelerar para 1% em 2024 em resposta ao aperto das condições monetárias e financeiras. Na zona do euro, a inflação global mais baixa ajudará a impulsionar a renda real e aumentar o crescimento do PIB de 0,9% em 2023 para 1,5% em 2024. Espera-se que a China experimente um forte aumento no crescimento do PIB em 2023 (em 5,4%) e em 2024 ( em 5,1%), graças à revogação da política do governo de não propagação do coronavírus. Mas os últimos dados de maio sobre a balança comercial, com quedas acentuadas nas exportações e importações, sugerem que a situação continua frágil e incerta.

Itália no teste Pnrr Quanto à Itália, independentemente do crescimento, a OCDE estima uma redução do rácio dívida/PIB para 140,7% em 2023, passando de 144,3% em 2022 para 139,4% em 2024. A relação entre o défice orçamental previsto para e o PIB de 4.1. % para este ano, ante 8% no ano passado e 3,2% em 2024. Enquanto o desemprego permanecerá estável em 8,1% no período de dois anos. Para ver uma queda sustentável da inflação, estimada em 6,4% para o ano (em maio foi de 7,6% contra a média do Euro de 6,9%), teremos que esperar até 2024, quando os preços devem deflacionar para 3%.

A postura fiscal levemente restritiva da Itália parece amplamente apropriada e a consolidação contínua será necessária nos próximos anos para colocar o problema da dívida em relação ao PIB em um caminho mais sustentável, escreve a OCDE, observando que as economias acumuladas pelas famílias ainda são “altas” e isso poderia levar à “demanda doméstica se recuperando mais rápido do que o esperado atualmente”. READ Fisker Pear, o modelo original do crossover elétrico de língua italiana, é a irmã mais nova do Ocean

Pelo contrário, “atrasos na implementação do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (Pnrr) poderão fazer baixar o crescimento do PIB”. Alternativamente, a “implementação integral” dos ambiciosos planos de investimento público e reformas estruturais previstos pelo Pnrr poderia levar a um “aumento permanente do PIB italiano”, com a vantagem de maior pressão para reduzir a dívida. Portanto, a Organização de Paris se propõe a “substituir projetos inúteis.

caso alemão Na Europa, o crescimento “modesto” da Itália compara com a recessão da Alemanha em 2023 e um aumento de 1,3% no próximo ano. Segundo a OCDE, “a alta inflação corrói a renda real e a poupança, amortecendo o consumo privado” na Alemanha. No entanto, as exportações alemãs estão se recuperando e os investimentos continuarão crescendo, apesar dos aumentos das taxas de juros implementados pelo Banco Central Europeu (BCE). Para a OCDE, o governo federal estaria cometendo um erro se respondesse à recessão com uma política fiscal expansionista. De fato, o aumento dos gastos públicos deve ser evitado para conter a inflação. Especialmente porque o estado alemão, de acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, investirá mais e fornecerá incentivos fiscais para investimentos “verdes”.

No entanto, na França, o crescimento do PIB deverá ser de 0,8% neste ano e de 1,3% em 2024, e na Espanha de 2,1% e 1,9%, respectivamente. Em Portugal é de 2,5% e 1,5%. Na Grécia é de 2,2% e 1,9%.