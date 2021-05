O vinho é uma das grandes paixões dos italianos que, além de fãs, estão entre os maiores produtores do mundo. Existem diferentes tipos de vinho, desde alguns euros o litro até aos que custam milhares de euros a garrafa. No mundo do vinho, os processos de marketing são recorrentes, como neste caso Comemore a causa Onde se produzia vinho de uma cor muito invulgar.

Hoje queremos contar uma história inacreditável, é como o vinho comum se tornou um milhão de dólares em leilão.

Uma bebida muito especial

Em novembro de 2019, uma empresa enviou 11 garrafas de vinho ao espaço Estação Espacial Internacional. As garrafas de vinho Merlot entraram em órbita por um ano e voltaram à Terra em janeiro deste ano.

Esta experiência individual teve como objetivo descobrir as diferenças de sabor em vinhos velhos em gravidade zero, mas acabou por se tornar uma operação financeira aguda.

É necessário saber que o tipo de vinho enviado para o espaço é normalmente vendido por “alguns” milhares de euros. Mas qual é o valor de uma garrafa “cósmica”?

Veja como um vinho comum atingiu € 1 milhão em leilão

A casa de leilões de Londres, Christie’s, venderá uma das garrafas em questão em uma venda privada por um preço incrível de US $ 1 milhão.

É difícil dizer se vale a pena: bartenders especialistas que provaram o vinho comparando-o a vinhos “moídos” do mesmo tipo e encontraram algumas diferenças.

Eles afirmam que o sabor era distintamente diferente, com aromas mais florais e fumados do que os vinhos de comparação. “Diferentes, mas não melhores”, disseram os sortudos dos vinhos únicos do mundo.

Se vale a pena gastar o valor pelo qual foi vendido o vinho em questão, deixamos ao critério dos nossos leitores que, como nós, só podem sonhar com o sabor cósmico do vinho.