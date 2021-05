Fórmula 1, corrida Espanha 2021. Novo ataque de Lewis Hamilton na pole 100. Ferrari está pronta para a batalha – OA Sport

no 15,00 Vai começar hoje qualificações A partir de Grande Prêmio da EspanhaQue acontecerá amanhã. No entanto, é provável que a sessão de hoje seja específico Na economia da corrida de domingo, porque a história do autódromo de Montmelo fala por si. Ultrapassar aqui é sempre muito complicado e Quem fica em primeiro lugar Ele tem três quartos de triunfo em seu bolso.

Os números são, de fato, inequívocos. Corridas de Fórmula Um 30 vezes Na fábrica construída perto de Barcelona. Bem em 22 Ocasiões o vencedor largou do primeiro lugar. Isso significa que, estatisticamente falando, quem determinar o melhor tempo nas eliminatórias de hoje obterá 73,3% A possibilidade de se impor amanhã. Os dados são mais problemáticos se você estender o domínio para A primeira linha. Montmelli em 90% Em todos os casos, o piloto que largou da estaca zero venceu. Estas são proporções maiores do que Monte Carlo e Hangaroring!

Portanto, as características da corrida de amanhã serão determinadas pelas eliminatórias de hoje, durante as quais também será possível atingir um marco histórico. Lewis hamilton Sua parte malfadada de sua parte 100 pontos de partida Na sua carreira, depois de faltar ao Tour Personality de Portimão, terá uma nova oportunidade de se tornar o primeiro piloto de sempre a se orgulhar dos “100” em termos de melhores desempenhos na qualificação. claramente, Max Verstappen Ele vai tentar colocar uma lente de aumento no volante, mas pelo que vimos no treino livre de ontem, o Mercedes deve ter margem.

A situação é um tanto ambígua. O Ataque contra o relógio Estará com Composto macio, O único que o usa Setas pretas Eles pareciam inferiores aos da concorrência. Os carros da Brackley deram a impressão de estar fazendo a diferença com pneus médios e sólidos, mas não foram capazes de aproveitar ao máximo complexo C3Isso é o que será usado para se qualificar. Essa é uma dinâmica que permitiria aos Red Bulls irritar seus rivais na Copa do Mundo de hoje, pelo menos?

Por sua vez, o Ferrari está buscando confirmação. Ontem houve sinais muito encorajadores após a agonia de Portimão, pois os Reds mostraram um alto nível de competitividade tanto com os mediadores como com os soft-goers. Se a situação se repetir, haveria uma possibilidade tangível de ver os Reds lutando por Segunda linha. Pedir mais parece, francamente, impossível. Após o ponto de partida, seria interessante verificar Separação Que um cavalo selvagem enfrentará em comparação com o melhor. Se a percentagem fosse inferior a Portugal, com certeza seria um alívio.

Finalmente vale a pena uma palavra Antonio Giovinazzi, Para o qual a meta seria entrar em Q2. A Alfa Romeo olhou claramente à frente de Williams e Haas, então a chance é boa para evitar a armadilha inicial e tentar se classificar nas primeiras sete séries.

Foto: Imprensa