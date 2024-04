Localiza-se o último reduto: o preço do A2A também atinge os 0,53€ por kWh

O último bastião da recarga: a assinatura mensal fixa A2A. A multiutilidade da Lombardia continuou sendo a única operadora que oferece preços acessíveis para um tanque cheio de combustível. Em particular, com assinaturas mensais E-Moving Large de 200 kWh e assinaturas Extra Large de 320 kWh. Agora, este último foi cancelado e o preço do primeiro subiu de 92 para 106 euros (0,53 euros por quilowatt-hora). Os carregamentos em postos de carregamento Fast+ e Ultrafast (potência superior a 99 quilowatts) também estão excluídos e serão cobrados de acordo com taxas de consumo determinadas pela A2A, até um máximo de 84 cêntimos por quilowatt-hora. Resumindo: é uma espécie de caporetto para a mobilidade elétrica na Itália.

A partir de 22 de abril, adeus Extra Large e HPC

Abaixo está a mensagem que aterrorizou os titulares de contratos eletrônicos móveis esta manhã.

“Gentidade cliente,

Gostaríamos de informar que A partir de 8 de abril Novos preços estarão disponíveis para o serviço de transporte eletrônico.

Isto irá atualizar os termos do serviço E-moving Extra Large que subscreveu, que deixará de estar disponível e será substituído pelo serviço E-moving Large. Os novos termos serão aplicados a partir de agora A partir da primeira próxima renovação de assinatura 22 de abril de 2024. Especificamente, a partir dessa data:

Por uma mensalidade de 106 euros, Poderá recarregar até 200 kWh por mês em toda a rede de postos públicos disponíveis, por ex. Excluir estações rotuladas como “Ultra” e “Fast+” . Para este tipo de estação A Taxas variáveis ​​com base no consumo Além das mensalidades, que ficam visíveis e apresentadas na aplicação na página de detalhes do ponto de carregamento;

Serão aplicados Novos valores para equações variáveisvariando dependendo do soquete individual Conforme descrito no aplicativo, Que convidamos você a consultar antes de iniciar o envio.

Taxas de “valor personalizado” baseadas no consumo para clientes de transporte eletrônico

para quem Cliente móvel eletrônico Com uma “mensalidade”, taxa que varia de acordo com o consumo Eles terão um valor personalizadotaxas mais baixas “Pay As You Go” estão disponíveis.

Você pode encontrar os Termos e Condições Especiais atualizados da Oferta com detalhes relevantes no documento “Termos e Condições Especiais” anexado aqui, que convidamos você a consultar e guardar.

Se desejar alterar a sua oferta, poderá fazê-lo de forma independente, selecionando entre as ofertas publicadas no Site. e-moving.itque lembramos que está disponível para isso Preços especiais Reservado para Clientes isentos de impostos Electricidade ou gás da A2A Energia, que pode ser subscrita directamente na app através do código POD/PDR do fornecedor.

Para alterar a visualização, tudo que você precisa fazer é Acesse a seção “Contratos” no aplicativo A2A E-moving até 4 dias antes da data de renovação da sua assinatura – Que, lembramos, aparece sempre nos “Detalhes do Contrato” – E selecione o item “Alterar exibição”.

Por último, caso não pretenda aceitar as novas condições, poderá rescindir o contrato de acordo com as modalidades e para os efeitos do Art. 4 “Prazo e Rescisão” dos Termos e Condições Gerais“.

Insatisfação dos leitores: os aumentos de preços são “pontualmente como os impostos”

Não é necessário listar Uma longa lista de e-mails de leitores, desde a madrugada de hoje. Todos têm a surpresa de uma decisão que conhecem como “inexplicável“, tendo em vista Redução contínua nos custos de energia (-19,8% no projeto de lei elaborado por Arrera).

Por exemplo: “Até o mais novo fornecedor de pacotes acessíveis mudou de opinião… felizmente eu tenho um Tesla e posso usar superalimentadoresEle nos escreve deprimido Carlos. Eugênio E “sem palavras“. Alexei: “E isso é… A atualização A2A para recargas gerais é tão precisa quanto os impostos“.

O que você escreve não é totalmente verdade Flávio – “A2A, que parecia um modelo de carregamento de mobilidade elétrica, posicionou-se agora para os custos mais elevados de sempre“-E ainda assim o ajuste ascendente é tão óbvio que o justifica Máximo Quando ele escreve:Escusado será dizer que estamos perante um acordo de cartel para harmonizar os fretes com os principais operadores (com a participação do Estado…).” E também para Danilo “É evidente que aqueles que trabalham neste sector criaram um cartel“. ele conclui Alexandre: “O que podemos fazer neste momento, exceto nos render?“.

Resposta A2A: Lidamos com todos e é impossível manter preços mais baratos

Filetrico tem Contatou A2Aconversando com os mesmos executivos que nos garantiram no verão passado que os preços não subiriam, apesar dos aumentos significativos de preços dos concorrentes EnelLeis).

Eles nos explicaram que já que é agora Roaming integrado de rede A2A Com a generalidade dos restantes operadores (hoje para mais de 40.000 pontos de carregamento, e em breve para todos) e face ao forte aumento de clientes também nas zonas do país onde a A2A não está presente com postos de carregamento próprios, Já não é sustentável Política de preços Sim Desvia-se significativamente das médias do sistema.

O preço da matéria-prima energética cai, mas representa apenas uma parte não crítica dos custos. Taxas gerais do sistema Colocados por Arrera eles não desceram Ao mesmo tempo, a difusão dos carros eléctricosNão aumentou na taxa esperada“, pelo que o índice de saturação dos pontos de carregamento médios da rede continua a ser demasiado baixo para cobrir os investimentos e os custos fixos de gestão.

Os descontos para clientes locais duty free permanecem em vigor

Reduzindo as taxas de envio em poucas palavrasIsto só pode ser feito no âmbito da reestruturação da tarifa comum“.

Apesar disso, a A2A confirma o seu compromisso no apoio à mobilidade elétrica através, por exemplo, da manutenção… Descontos para quem combina o app E-moving com contrato local Também limitado apenas ao gás. Neste caso, por exemplo, o quilowatt-hora do grande contrato cai para 43 centavos. Nos próximos meses, irá expandir a sua rede por todo o território nacional, atingindo assim Formulário de entrega na cidade.