A economia está de joelhos: Valência e Tui exigem a reabertura da fronteira entre Espanha e Portugal

Amanhã, os presidentes das duas cidades, cujas economias dependem fortemente uma da outra, vão reunir-se na ponte que liga o norte de Portugal à Galiza para lançar um apelo aos seus governos.

Mais de dois meses depois, o mercado ao ar livre de Valência, um dos maiores de Portugal, também reabriu as portas. Os vendedores ambulantes estão felizes em voltar, mas os clientes estão escassos no momento.

O dono de uma barraca disse à Euronews: “Espero que haja mais. O problema é que os espanhóis não podem comparecer”.

Em Valência, cidade fronteiriça com a Galiza, o comércio foi autorizado a reabrir no início do mês, mas cerca de 90% do comércio do centro histórico não o fez. A maior parte dos clientes são espanhóis e, com as fronteiras ainda fechadas, as ruas estão desertas.

“Tudo parou, não estamos a fazer negócios – diz à Euronews o dono de uma joalharia no centro histórico – não há clientes, sabe, especialmente aqui no centro histórico, onde trabalhamos maioritariamente com turistas espanhóis. Muitos espanhóis de lá. A Galiza vem a Valência “Quando querem comprar alguma coisa, tal como vamos de Valência a Tui”.

O presidente da Câmara de Valência, Manuel Lopez, não esconde as suas dúvidas sobre a decisão de manter fechadas as fronteiras com Espanha, dado que Valência não regista actualmente nenhum caso de infecção por coronavírus e a epidemia na Galiza não atingiu os níveis críticos observados noutros países. Regiões espanholas.

“Neste momento, não estamos a morrer por causa da doença, mas sim pelas contramedidas tomadas – os governos de Portugal e de Espanha, e os seus primeiros-ministros, devem convencer-se de que Portugal não é só Lisboa, Espanha não é só Madrid”, ele disse. “Existem fatos completamente diferentes.”

Os autarcas dos municípios de Valência e Tuy vão reunir-se amanhã na ponte que liga o norte de Portugal à Galiza para exigir a reabertura da fronteira entre os dois países.