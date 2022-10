Como você faz o pedido e quando expira?

Impostos: como funciona o parcelamento por volume? Os contribuintes podem parcelar suas dívidas utilizando o formulário on-line apropriado fornecido pela Receita Federal. Vamos ver em detalhes como o mecanismo funciona e em que casos específicos se espera o confisco.

notas fiscais: Como e por quanto tempo você pode se beneficiar dele Pagamento em prestações?

Os interessados ​​em beneficiar do pagamento em prestações podem apresentar a candidatura através do Formulários fornecidos pela Agência de Receitas em seu site.

Vamos ver no artigo a seguir o que fazer e quando arriscar Perde o direito ao reembolso das prestações.

Parcelamento de impostos: como funcionam?

Em 2022, foi aprovada legislação Parcelamento de notas fiscaisConforme artigo 19 do Decreto Presidencial 602/73. De fato, a Portaria de Primeiros Socorros introduziu importantes inovações em relação, sobretudo, à Parcelas regularesou seja, estão rezando 72 parcelas.

Os pedidos de prorrogação apresentados por 16 de julho de 2022 Para a frente, levantou-se De 60.000 a 120.000 Limite de dívida em euros para o qual a prestação pode ser tomada, automaticamente e através de um simples pedido (Modelo R1). Para esses tipos de anuidades, o contribuinte não precisa apresentar um ISEE.

Assim, os contribuintes podem quitar dívidas de forma muito mais simples e confisco da parcela é feita somente após um número de parcelas igual a 8.

Parcelas: Casos de Confisco

Entre em mais detalhes sobre os pedidos de parcelamento regular ou extraordinário apresentados A partir de 16 de julho de 2022A data de entrada em vigor do Aid Ordinance Transfer Act, confisco A partir de planos de parcelamento são configurados somente depois disso Não pagamento de 8 prestaçõesmesmo que não consecutivas, em vez das cinco que foram fornecidas anteriormente.

É uma boa ideia especificar isso em caso de confisco A dívida não pode ser adiada novamente. No entanto, o confisco de uma ou mais remessas de parcelas não exclui a possibilidade de requerer o adiamento do pagamento de contas diferentes daquelas para as quais ocorreu o confisco.