Agricultura e Segurança, Desafio Mcl e Feder.Agri.

Nápoles. Os novos cenários de política agrícola devem estar cada vez mais alinhados com a Europa. Um setor estratégico também para a Itália, no centro de um simpósio internacional sobre estudos europeus promovido pelo movimento operário cristão e “Feder.agri” realizado em Ischia Porto, na sala de conferências do Hotel Continental.

Comparação de experiências. Uma oportunidade para comparar, com outras realidades europeias, questões muito sensíveis como a nova e a velha pobreza, NRP, o próprio fenómeno do emprego ilegal e óbvio associado à segurança do trabalhador. Dois dias (foto com palestrantes) entre especialistas do setor, técnicos e sindicatos. A reunião contou com a presença, entre outros, do Presidente do Instituto Nacional de Estatística, Pascual Tredeco, que abordou na sua intervenção a segurança social, a desigualdade de rendimentos, os instrumentos de apoio ao trabalho e o combate à pobreza. “Hoje, desenvolvemos e desenvolvemos ferramentas em nosso estado de bem-estar e, ao longo dos anos, desenvolvemos iniciativas capazes de lidar com emergências relacionadas à pobreza e aos efeitos da Covid”, disse à margem o chefe do Instituto Nacional de Solidariedade Social. da conferência.

Transição e inclusão. O seminário foi aberto por Alfonso Luzzi, Secretário Geral da Feder.agri. “A agricultura é um dos setores mais importantes da nossa economia, a questão do trabalho deve ser estudada em todos os contextos, especialmente em tempos difíceis para o nosso país, mas também tão importante quanto esta área, porque há recursos do NRP que eles têm que empurrar nós na transição da nossa economia, rumo a um maior estado de inclusão e segurança social”, disse Luzzi. No mundo do trabalho.” “Agricultura sustentável e resiliente para aumentar a segurança do trabalhador e proteger o meio ambiente”, este é o título do simpósio, que se dividiu em três sessões e serviu de ponto de partida para uma série de comparações entre diferentes realidades europeias. O encontro contou com a presença de representantes de França, Chipre, Croácia, Malta, Espanha, Alemanha e Portugal. Foi o momento em que o a questão da segurança no local de trabalho e a tragédia das mortes de brancos foi abordada é de particular importância.

Alarme branco morto. “As mortes de brancos no setor agrícola estão aumentando” e isso apesar da eficiência dos veículos e da tecnologia que está se desenvolvendo, destacou Michel Cutolo, presidente regional da Macle Naples. No entanto, a vida humana nem sempre é inviolável e tudo isso é acompanhado por uma crise no setor ambiental que pode causar uma situação crítica que compromete seriamente o futuro de todo o setor”. A Feder.agri sempre se comprometeu a promover o trabalho seguro na agricultura. Não é por acaso que o simpósio foi organizado em Ischia, uma região que há muito goza de uma profissão agrícola, com a presença de especialistas dos mundos político, agrícola, social e social. O representante da região da Campânia, o Conselheiro de Agricultura Nicolas Caputo interveio: “Devemos implementar iniciativas para melhorar o setor, como disse o Comissário, por isso também estamos caminhando na direção de novas medidas previstas no período 20232027, para aumentar a flexibilidade de nossas empresas.”