O novo conceito da Citroën: arrendamento de 15 anos

Comprar um carro exige um investimento que muitas vezes está longe de ser descuidado, principalmente em um período como este, a ponto de adiar em antecipação a tempos melhores. lá Citroën No entanto, ele parece ter entendido a importância de propor soluções customizadas para quem se encontra nessa situação e pensa em lançar uma proposta revolucionária para o setor. Este é o contrato que lhe permitirá fazê-lo pague o valor personalizado para o carro em 15 anostal como normalmente acontece com um empréstimo à habitação.

A ideia da Citroën parte de uma dupla necessidade: atender quem tem dificuldade em pagar o valor esperado do carro escolhido em um prazo menor, bem como partir do pressuposto de como O ciclo de vida do carro cresceuPortanto, adiar o pagamento por três décadas tornará tudo aceitável.

Assim, o objetivo é fazer com que o cliente perceba como é possível continuar dirigindo o carro mesmo por mais de 10 anos, sem diminuir a confiabilidade: “Temos que mudar esse modelo e pensar que talvez tenhamos pessoas interessadas em adquirir navegação também em boas condições. Após os 12 anos, Com um ciclo de vida global de 15 anos Ou 250.000 km com o carro em perfeito estado, com o mesmo contrato de manutenção para o primeiro ano mesmo depois de 10 anos ”- disse Laurent Barria, diretor de marketing da Citroën em entrevista ao semanário Autocarro.

Pelo menos por enquanto, não há um momento exato de quando os clientes poderão usufruir do novo método de locação, mas o objetivo é disponibilizá-lo em pouco tempo: “Estamos trabalhando em O novo método de aluguel – Divulgação Priya – que estipula um prazo mínimo de 36 ou 48 meses, mas também um prazo de 15 anos. Espero que este produto seja lançado Próximo ano“.

Os veículos também podem estar sujeitos a certas condições programas de manutenção Graças a acordos especiais que podem ser estipulados com algumas oficinas da região. Isso também fornecerá peças de reposição recicladas Assim custa mais facilmente. Ele concluiu: “A parte mais complexa deste projeto é que teremos que dar aos clientes, por exemplo, entre o décimo e décimo quinto anos do contrato, exatamente as mesmas garantias”.