Agricultura sustentável, o novo desafio começa em Ischia – Il Golfo 24

Dois dias para enfrentar um novo desafio que começa, a partir de Ischia, em melhorar a vida dos trabalhadores do setor agrícola e proteger a sustentabilidade de uma região estratégica, para a Itália e a Europa. Um painel de discussão foi realizado no Continental Hotel entre especialistas do setor, técnicos e sindicatos. Este evento foi promovido pelo Movimento dos Trabalhadores Cristãos e Feder.agri. , que sempre se comprometeram a promover o trabalho seguro na agricultura.

Uma oportunidade para comparar também com muitas realidades europeias. Representantes de França, Chipre, Croácia, Malta, Espanha, Alemanha e Portugal participaram nas três sessões de trabalho. Título do simpósio: “Agricultura Sustentável e Resiliente para Melhorar a Segurança dos Trabalhadores e Preservar o Meio Ambiente”. “As mortes de brancos também no setor agrícola estão aumentando – confirmou Michele Cutolo, presidente regional da Macle Naples – e isso apesar da eficiência dos veículos e da tecnologia avançada. No entanto, a vida humana nem sempre é protegida e tudo isso é acompanhado por uma crise no setor ambiental que pode causar uma situação Uma situação crítica que compromete seriamente o futuro de todo o setor.”

Também participou dos dois dias o presidente do Inps Italia, Pasquale Tredeco. “Hoje temos ferramentas avançadas e as desenvolvemos em nosso estado de bem-estar – disse o chefe do Instituto Nacional de Estatística à margem da conferência – e ao longo dos anos desenvolvemos iniciativas capazes de lidar com emergências relacionadas à pobreza e ao efeitos da Covid.” O seminário foi aberto por Alfonso Luzzi, secretário-geral da Feder Agri. “A agricultura é um dos setores mais importantes da nossa economia – disse Luzi – a questão do trabalho deve ser estudada em todos os contextos, especialmente em tempos difíceis para o nosso país mas também é importante, porque há recursos do PNR que devem nos impulsionam a avançar em nossa economia, rumo a um maior estado de inclusão social e segurança em um mundo do trabalho”.