“O compromisso dos jovens com uma ecologia integrada. Estilos de vida para uma nova humanidade” – Exaudi

Jovens na linha de frente por um ambiente integrado.

Estilos de vida para uma nova humanidade

Na véspera da JMJ Lisboa 2023, 31 de julho na Universidade Católica Portuguesa – Universidade Católica Portuguesadia Quarta Conferência Internacional sobre Cuidados com a Criação.

“Há muitas coisas que precisam ser redirecionadas, mas antes de tudo é a humanidade que precisa ser mudada.

Uma origem comum, uma pertença mútua e um futuro comum para todos. Isso permitirá a conscientização básica

Desenvolva novas crenças, atitudes e novos estilos de vida. Surge assim um grande desafio cultural, espiritual e educativo que envolverá longos processos de regeneração” (Laudato si, 202).

Roma – 14 de abril de 2023. “Jovens Guardiões da Criação. O futuro humano que queremos” (Rio de Janeiro 2013); “Por um Ambiente Integrado. Jovens Campeões da Mudança” (Cracóvia, 2016); “Jovens pela casa comum. Transformação ecológica em ação” (Panamá, 2019): este é o caminho que levou a Fundação da Juventude João Paulo II a organizar, por ocasião da 38ª Jornada Mundial da Juventude (Lisboa, agosto de 2023), 4ª Conferência Internacional sobre a Criação. Sob o tema “Jovem Aposta na Ecologia Integrada. Estilos de Vida para uma Nova Humanidade”, que decorrerá em Lisboa, na Universidade Católica Portuguesa, no dia 31 de julho.

De fato, durante a preparação espiritual para o YD 2023, muitos jovens confirmaram que para eles o ambiente integral é um dos temas principais do atual pontificado, com o qual desejam se comprometer pessoalmente.

A conferência é organizada de forma que os jovens que participarão e os especialistas que apresentarão a eles se encontrem Reflexões sobre 5 áreas da vida humana: Economia – educação e vida familiar – recursos naturais – política – tecnologia.

A novidade deste encontro que alguns dos seus espaços serão “habitados” por experiências virtuais, por Utilizando tecnologia imersiva do metaverso, podendo assim tornar a participação em reuniões mais inclusiva e acessível.

O caminho percorrido nos últimos anos pela Fundação Juvenil João Paulo II está em sintonia com o pontificado do Papa Francisco e parte da preocupação com o que está acontecendo com a nossa casa comum, à consciência das raízes humanas da crise.

Ecológico até um compromisso de ação concreta e permanente para proteger a criação.

“O objectivo da troca de ideias – como afirma o Presidente da Fundação, F. Daniel Bruno – é exprimir em conjunto a reflexão sobre os estilos de vida já adoptados, mas sobretudo sobre os novos métodos que faltam adoptar para enfrentar o desafio cultural do lado equipado e espiritual E a educação que espera as novas e futuras gerações, para uma nova humanidade que não olhe para a terra como um recurso que pode ser explorado, mas como uma fonte

Um presente de Deus para a humanidade.”

Os participantes serão jovens delegados universitários de Conferências Episcopais, movimentos e associações internacionais e universidades católicas, que já estarão em Lisboa para participar da JMJ.

Finalmente, como nas edições anteriores, os trabalhos da Conferência serão concluídos com um documento, uma declaração final, o resultado da discussão e uma base para ações e reflexões futuras.

Coorganizam a conferência: Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, do qual a Fundação é um órgão ativo; Dicastério para promover o desenvolvimento humano integrado; Fundação JMJ Lisboa 2023; Universidade Católica Portuguesaqual

hospedar o eventoUniversidade Católica do Sagrado Coração e a sua Escola Secundária do Ambiente; Movimento Internacional Laudato Si; a Fundação Príncipe Albert II de Mônaco e a Fundação Magisse; Sob os auspícios das Embaixadas de Portugal e do Principado do Mónaco junto da Santa Sé.

A plataforma de tecnologia imersiva é fornecida pela empresa inovadora Metamouth.

