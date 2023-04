As exportações de petróleo da Rússia foram registradas em março. Fluxos voltam aos valores de abril de 2020

As exportações de petróleo da Rússia aumentaram em março para o nível mais alto desde abril de 2020. Ele escreve Agência Internacional de Energia em Último boletim mensal Apontando como, mesmo com sanções, os fluxos de petróleo bruto russo voltaram aos valores pré-invasão da Ucrânia. Os embarques totais de petróleo aumentaram em 600 mil Barris por dia 8,1 milhões de barris por dia. Receitas estimadas de exportação de petróleo se recuperaram em março De 1 bilhão a 12,7 bilhões de dólaresmas foi menos do que 43% em relação ao ano passado Quando os preços estavam acima de US$ 100 o barril (contra um mínimo $ 72 atingido em março passado). Em teoria, segundo os mais otimistas, É assim que as penalidades devem funcionar e não afetam muito a quantidade, O produto garantido pela venda ao Kremlin. O problema é que, além dos dados “oficiais”, existem gigantescos esquemas de triangulação em que o petróleo russo é desviado de outros países e daqui para a Europa, a região que carrega as maiores consequências econômicas das sanções impostas a Moscou.

Petróleo russo está sendo vendido A um preço reduzido em comparação com as ofertas de preço de mercado Justamente por causa dos problemas envolvidos nas sanções. No entanto, isso o torna muito atraente para todos os países que não estão envolvidos nas ações contra Moscou, mas ainda conseguem um desconto. China, Índia, Turquia, Singapura, Tunísia, Marrocos, Nigéria, Brasil e até Arábia Saudita etc., são todos países que aumentaram significativamente suas compras de petróleo russo. O petróleo bruto é muitas vezes refinado em produtos para revenda na Europa. duas semanas atrás Japão Ele disse que continuaria a comprar petróleo russo pagando mais do que o preço limite $ 60 está bloqueado ao qual ele havia se juntado originalmente.

Em 2019, o último ano normal, Moscou ganhou US$ 190 bilhões com as exportações de petróleo, em comparação com 50 bilhões da venda de gás. Isso foi o suficiente para a Rússia Levantando $ 40 o barril para financiar 100% de seu orçamento geral. Os gastos de guerra aumentaram muito os gastos, mas é compreensível que, mesmo que seja aplicado de maneira total e eficaz, o limite seja de $ 60 Incapaz de secar o Kremlin seco Mas na verdade é o suficiente para financiar uma guerra sem fim.