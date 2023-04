Segunda-feira torna-se feriado: Valência tem uma semana de trabalho de 4 dias

Em Valência, eles trabalharão sozinhos por um mês quatro dias Na semana. Aproveitando a sequência de feriados de abril às segundas-feiras, a prefeitura da Espanha tem mesmo lançado Experimento com o objetivo de avaliar o efeito de um O horário de trabalho é limitado a 32 horas por semana sobre produtividade, economia, entretenimento e sustentabilidade.

A questão está actualmente a ser negociada entre empregadores e sindicatos, mas o município espanhol anunciou a sua intenção de explorar Dados quantitativos e objetivos Para entender “o que vai acontecer”. A essência do projeto está concretizada nas palavras do Prefeito de Valência Joan Repoque no início de março lançou uma campanha de informação sobre o tema: “Queremos uma cidade acolhedora e saudável que cuide das pessoas”, declarou convicto de que as pessoas devem “trabalhar para viver” e não “viver para trabalhar”.

Experimentos semelhantes já surgiram em muitos países do mundo, incluindo Inglaterra, Lituânia, Nova Zelândia, Alemanha, Suécia, Islândia, Portugal e Japão. Noindependente Contamos a você sobre a maior pesquisa sobre o tema, realizada no Reino Unido e publicada em fevereiro passado, da qual participaram 61 empresas de diversos setores e 2.900 funcionários, que foram chamados para trabalhar para ela. 34 horas por semana. Se por um lado, como seria de esperar, acredita-se que 71% dos colaboradores afirmaram isso Você se sente muito menos estressado Depois de trabalhar um dia a menos, os pesquisadores também confirmaram outros dados surpreendentes, como 65% de redução no número de dias de doença que isso Redução de 57% no número de demissões em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os resultados do teste serão então avaliados por Centro de Inovação de Las Naves Da cidade de Valência, que divulgará os resultados do julgamento a partir de 20 de julho. A pesquisa analisará especificamente as consequências da redução da jornada de trabalho em saúdebem-estar social e equilíbrio entre vida profissional e pessoal, bem como, em termos gerais, sobreemergência climáticatrânsito e economia. Finalmente, os efeitos sobre Turismo domésticohotelaria e comércio.

[di Stefano Baudino]