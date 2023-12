A Ucrânia depende dos seus vastos recursos energéticos renováveis ​​para aderir à União Europeia, mas terá de deslocar outros países para ocupar espaço de mercado. Em particular, Países do sul da Europa Quem queria apostar na energia eólica offshore, Portugal e Espanha, e agora este Eles estão descobrindo Novo ouro verde em seus recursos eólicos e solares. No entanto, os políticos ucranianos estão a avançar com os seus planos para um futuro verde, e a sua perseverança pode compensar em vários aspectos, especialmente porque os custos são actualmente mais baixos do que nas regiões periféricas. Isto causará um forte problema competitivo na União Europeia.

Acendendo o fogo para a revolução das energias renováveis ​​na Europa

A guerra na Ucrânia restringiu o desenvolvimento do gás natural na Europa e tenta substituí-lo por energias renováveis, especialmente a energia eólica no Mar do Norte.

A invasão de 2022 também expôs riscos geopolíticos que afectam os mercados globais de energia e as instalações centrais de produção de energia, incluindo a energia nuclear.

Como parte da sua candidatura à adesão à UE, a Ucrânia tem trabalhado para se apresentar como fundamental para reduzir a dependência da Europa do gás russo e para a transição para uma economia de baixo carbono. É difícil apresentar este argumento a menos que o país consiga recuperar dos ataques russos à sua infra-estrutura energética.

Para complicar ainda mais as coisas para a Ucrânia, estão os países mediterrânicos que procuram novos mercados para as energias renováveis ​​no norte da Europa, como demonstrou recentemente a actividade eólica offshore em Espanha e Portugal.

A Ucrânia está a construir um mercado melhor para as energias renováveis

A Ucrânia teve uma vantagem inicial na adoção da energia eólica e solar muito antes de a Rússia anexar a Crimeia. Por exemplo eu tinha VestasComprando um grande número de turbinas, Até 90, para instalação no Mar Negro já em 2012.

Mas até recentemente, o país não tinha nenhum plano de mercado para acelerar a indústria das energias renováveis. Um grande obstáculo estrutural tem sido a organização estatal de corretagem Secured Buyer, que restringe os produtores de energia renovável a contratos rigorosos.

A situação está mudando. No início deste ano, o Parlamento ucraniano aprovou a Lei n.º 10. Ordem Executiva n.º 3220-IX, que visa estimular a indústria de energias renováveis ​​do país.

A especialista ucraniana em energia e clima, Marina Denisyuk, que é gestora sénior de projetos no Gabinete de Implementação de Reformas do Gabinete de Ministros do país, explica como a nova lei oferece alternativas ao sistema de comprador garantido.

“A lei permite que o produto saia do British Balance Group [Acquirente Garantito] “E escolher uma forma alternativa de vender eletricidade no mercado, que aumente a concorrência, em vez de garantir a compra de todo o volume de eletricidade a um preço fixo”, escreveu Denisyuk em artigo publicado no Ukrinform.net em 26 de novembro.

“Perante o bombardeamento constante, a resiliência do sistema eléctrico pode ser reforçada através da disponibilidade de energia de reserva, independente e descentralizada, incluindo fontes renováveis. Precisamos de energia proveniente do sol, do vento, da água, da biomassa e do biogás”, acrescentou.

Descentralizar a resistência agora e relançá-la mais tarde

Entre outras disposições da Lei nº. 3220-IX, Denciuk enfatizou o estabelecimento de um sistema para garantir a origem da eletricidade produzida pela Ucrânia para exportação, com o objetivo de satisfazer os compradores de energia renovável na Europa.. Prevê-se que o mecanismo esteja operacional na Ucrânia até setembro de 2024, sendo seguido de uma coordenação regional como elemento essencial da integração da Ucrânia na União Europeia.

Denisiuk ressaltou ainda que a Lei nº. 3220-IX é apenas o começo. São necessárias outras leis de apoio e procedimentos parlamentares. Em particular, sublinhou a necessidade de dar prioridade à descentralização dos activos energéticos. Isto inclui a reutilização de antigos locais de produção de energia.

A central nuclear de Chernobyl, há muito desactivada, perto de Kiev, tornou-se um modelo para a reutilização de energias renováveis. Ironicamente, o desastre histórico que fechou a fábrica em 1986 foi creditado por ter ajudado a levar ao desmembramento da União Soviética e à independência da Ucrânia.

Em 2018, a empresa ucraniana Rodina e a empresa alemã Enerparc AG construíram no local uma central solar de 1 megawatt, com o objetivo de demonstrar a viabilidade de construção de centrais de energia renovável no local do desastre nuclear. É evidente que alguém captou a mensagem, porque estão agora em curso planos para construir uma central de energia renovável no local do desastre nuclear.

Entre outras coisas, a rede ucraniana terá de ser reconstruída, e isso acontecerá obviamente com dinheiro europeu e com padrões de produção diferentes dos das antigas centrais eléctricas a carvão. Além disso, a Ucrânia está altamente focada na exportaçãoEnergia produzida internamente O que não tem mais utilidade.

E hidrogênio verde, claro

Lendo nas entrelinhas, as “centrais eléctricas modernas” poderiam incluir gás natural com captura de carbono, ou seja, centrais eléctricas que queimam apenas o hidrogénio do gás natural. O mesmo pode acontecer com a produção de biomassa. A Ucrânia já começou a fazer planos para se posicionar como fornecedor de hidrogénio verde à União Europeia. Entretanto, a Mitsubishi e outras empresas de engenharia começaram a oferecer turbinas a gás concebidas para funcionar com hidrogénio verde, gerando assim energia directamente no local para exportação.

A organização ucraniana Razum também apoiou o estabelecimento de uma indústria de hidrogénio verde na Ucrânia, como parte do seu apoio à transição para as energias renováveis ​​no país.

No seu relatório sobre uma iniciativa cooperativa sobre energias renováveis ​​entre a Ucrânia e a Alemanha, em 25 de Outubro, Maxime Gardos, especialista em comunicações da Razum, observou que os participantes concordaram sobre “a importância de introduzir rapidamente fontes de energia”. Alternativas descentralizadas Para garantir uma operação confiável e estável do sistema de energia.”

A produção de hidrogénio verde poderia então ser enviada através de gasodutos remodelados para o Ocidente, e poderia ser produzida a partir de várias fontes, desde o vento, mas também a partir da energia nuclear, que foi recentemente classificada como “verde”. Isto coloca claramente a Ucrânia em concorrência direta com Portugal e Espanha, que também pretendem explorar a energia eólica offshore oceânica. Se a reconstrução da Ucrânia atrair recursos da UE, é claro que estes não estarão disponíveis para Madrid ou Lisboa.

O dinheiro não é gerado do nada na UE, não somos a China, por isso alguém pagará pela reconstrução da energia verde na Ucrânia. Quem sabe quem será.



