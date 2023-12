Os data centers na Itália e na Espanha estão crescendo rapidamente

À margem do evento A Vertiv lidera a inovação – a revolução modularqual Verdadeiro Realizado para a imprensa no dia 22 de novembro em Zagreb (Croácia), Jean-Pierre TourneminO Gerente Regional de Vendas da Vertiv para o Sul da Europa reuniu-se com jornalistas da Itália, França e Espanha para avaliar a situação Centros de dados No sul da Europa.

Mercado de data centers na Europa

Na Europa, no Médio Oriente e em África estamos a assistir a uma Forte crescimento da procura e do investimento em data centers. Atualmente esta área geográfica está absorvendo energia 6,9 gigawattsao qual mais serão adicionados 7,4 gigawatts, está agora em construção e em fase de planejamento. Mais detalhadamente, Paris tem atualmente 455 MW em operação e 629 MW em desenvolvimento, Madrid 114 MW e 173 MW, e Milão 108 MW e 91 MW, respetivamente. Em Roma e Barcelona a procura é muito forte e o desenvolvimento avança a todo vapor.

A população da França é de 67 milhões de pessoas, em comparação com cerca de 60 milhões de pessoas na Itália e 47 milhões de pessoas na Espanha. Os mercados em questão seguem mais ou menos estes rácios. Mas há muito entusiasmo para investimentos na Itália e na Espanha, Especialmente nas áreas ao redor de Milão e Madrid. As principais diferenças decorrem da maturidade do mercado. Os mercados espanhol e italiano estão agora a crescer mais rapidamente do que o mercado francês. Esperamos que este último seja retomado no próximo ano.

o Computação em nuvem É um dos principais impulsionadores da construção de novos data centers, especialmente em Espanha, onde o crescimento é tão rápido que se espera que este mercado duplique nos próximos dois ou três anos. Carga de trabalho devidainteligência artificial Outro fator que impulsiona o desenvolvimento de data centers. A Vertev espera que este progresso continue nos próximos anos a um ritmo constante. Globalmente, o crescimento deverá atingir 175% nos próximos dois anos.

O impacto da inteligência artificial nos data centers

A inteligência artificial irá gerar maiores necessidades de dados, processamento e armazenamento num futuro próximo. É por isso que os hiperescaladores e os data centers continuarão a crescer, à medida que os centros de computação se tornam mais densos. A Vertiv fará todas as alterações e melhorias necessárias no projeto dessas instalações, para fornecer soluções eficazes e eficientes, como Resfriamento líquidoparedes isoladas resistentes ao fogo, novas estantes, UPS sustentáveis ​​(Baterias e células de combustível).

Para dar suporte à crescente demanda dos clientes por data centers, as soluções modulares da Vertiv podem ser implantadas mais rapidamente para construir rapidamente novos data centers ou aumentar rapidamente a capacidade dos já existentes.

Dispositivos cada vez mais poderosos

Os data centers estão crescendo não apenas em termos de capacidade de armazenamento, mas também em termos de… Poder computacional. A demanda por processadores avançados é sempre muito forte, principalmente para PCs GPU Últimas e desempenho. O uso de processadores cada vez mais potentes exige sistemas de refrigeração mais eficazes, como aqueles que resfriam dispositivos cachoeiraCapaz de remover grandes quantidades de calor dos chips. No entanto, também é necessário um sistema Resfriamento de arPorque o resto da eletrônica também produz calor, não apenas os processadores.

A Vertiv está pronta para atender às necessidades dos data centers modernos: ela sempre entrega Soluções completas e integradas, com a mais recente tecnologia. Portanto, para a empresa, o forte crescimento dos últimos anos não cria problemas em termos de desempenho, bastando aplicar as tecnologias mais adequadas. A Vertiv fornece soluções integradas que incluem todos os sistemas para garantir o funcionamento dos servidores: Energia, linhas de dados, resfriamento, gerenciamento de falhas. O catálogo é muito rico e as soluções são selecionadas especificamente para cada cliente individual.

A sustentabilidade é um ponto importante para a Vertiv. Nessa perspectiva, a tendência é Substituição de geradores a diesel por sistemas de bateria reserva A empresa já tem suas soluções prontas. Num futuro próximo haverá também hidrogénio e células de combustível.

Backbone de dados no sul da Europa

Os centros de dados estão localizados perto de nós-chave da rede global de dados, especialmente em conjunto com a aterragem de cabos submarinos que ligam a Europa ao resto do mundo, principalmente aos Estados Unidos. Os pontos de entrada na Europa, no Médio Oriente e em África estão principalmente estabelecidos Portugal e EspanhaMas também Marselha Existe um centro muito importante de comunicação com a África e o Médio Oriente. A Vertiv está presente nessas localidades com suas soluções modulares e prontas para uso para data centers robustos, modernos e sustentáveis.

No entanto, a Vertif vai aonde o mercado vai. A empresa acompanha seus clientes e já instalou módulos pré-fabricados mesmo em locais remotos, que seriam difíceis e caros de alcançar com os equipamentos necessários para construir um data center com arquitetura tradicional.

Organização vertical

Para atender às necessidades do mercado, a organização da Vertiv que acompanha os clientes está Organizado verticalmente, para permitir que os gerentes de contas sugiram o conjunto completo de soluções da empresa. A regulação local é otimizada de acordo com as características de cada país: por exemplo, a Itália tem uma economia forte com mais de 160 mil empresas, que geram entre 2 e 50 milhões em vendas. Essas empresas são apoiadas por equipes Empresa e canal Vertiv.

Cobertura global

Qualquer que seja a localização ou tipo de local escolhido pelos clientes, como colocalização, pontos de desembarque, locais periféricos, perto de grandes cidades ou no litoral, a Vertiv cuida da construção e manutenção graças à sua presença ampla e global. A empresa pode confiar nisso 27.000 funcionários trabalham em mais de 130 países, com 24 locais de fabricação e montagem e mais de 240 centros de serviços com mais de 3.500 engenheiros de campo. Em toda a EMEA, existem nove locais de produção e montagem, 65 centros de serviço e mais de 650 técnicos de assistência no terreno.