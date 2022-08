Caro Energia, As oito propostas do empresário calabrês Giovanni Sgrou para a política: “Ações urgentes e concretas”

Autoprodução, energia renovável, incentivos excepcionais e mesa europeia entre os pontos do documento elaborado com dEspecialista em política econômica Vittorio Daniel

“Oito pontos por energia exorbitante.” Medidas urgentes podem ser referidas pela “política e sindicatos, conjuntamente” do governo para serem implementadas imediatamente para atender às necessidades das famílias e empresas italianas. Para o seu lançamento, o empresário da Soverato, Giovanni Sgrò, que preparou o pacote detalhado da proposta, em conversa com Professor Vitório DanielE a Professor de Política Econômica na Universidade Magna Graecia em Catanzaro.

“Já o dissemos em janeiro – escrito em nota assinada pelo mesmo empresário, diretor da Confesercenti Catanzaro – junto com milhares de empresários, comerciantes e prefeitos, de norte a sul, de Trieste a Soverato. Lembro-me de Andrea Parodi, CEO da For a Fil Man Made Group, uma empresa têxtil com 900 funcionários em cinco fábricas em risco de encerramento devido aos preços elevados da energia. Em janeiro de 2021, pagou 350 mil euros pela eletricidade. Em dezembro, a lei já tinha aumentado para 1,4 milhões de euros: quatro vezes Isso em apenas doze meses. No último trimestre de 3,5 milhões, sua reclamação oito meses atrás (quase nove meses) foi relançada por toda a mídia nacional.”

“Na Calábria, quase simultaneamente – explica Giovanni Segro, proprietário da rede de supermercados Naturium-Urban Market – fomos nós que soamos um alarme semelhante. Não queríamos pensar em fechamentos ou demissões, mas inevitavelmente vimos os preços nas prateleiras, nossos gritos, acompanhados de apoio a muitos prefeitos da região.”

“Quem voltará agora à praça ao nosso lado, de Chiaravalle a Soverato.” “Os últimos meses não mudaram nada – nota amarga de Sgrò. – As intervenções do Estado não são muito decisivas, principalmente na forma de crédito fiscal, diante do aumento dos custos de energia que atinge anos e anos de planejamento. Pagando 35.000 euros pela eletricidade em vez de 9 mil euros no mesmo período Do ano passado muda tudo: suspende investimentos, suspende projetos e congela novas contratações.”

Nestas horas, Sgrò está em diálogo com sindicatos, economistas, universidades e associações comerciais com o objetivo de promover suas oito propostas “urgentes, concretas e viáveis” para serem colocadas nas mãos de políticas regionais e nacionais “sem distinção entre aspectos” . E suas conclusões “porque as divisões correm o risco de jogar o jogo daqueles na Itália e na Europa que não querem resolver o problema”.

os oito pontos

1. Adoção de medidas extraordinárias de excedentes e incentivos financeiros para a instalação de centrais de energias renováveis ​​por empresas para fins de autoprodução.

2. Adotar intervenções extraordinárias para agilizar os procedimentos e financiamento do PNRR para a construção de sistemas fotovoltaicos em edifícios públicos: municípios, escolas, universidades, hospitais….

3. Construção de usinas de energia renovável para comunidades locais ou a serem inseridas na rede, com empresas nas quais haja participação do setor público (por exemplo, através da Invitalia).

4. Isenção fiscal de grande parte dos aumentos do custo do consumo de energia para empresas de alguns setores econômicos. Isso também para evitar que o aumento dos custos de produção, como já está acontecendo, seja transferido para os preços finais dos bens e serviços pagos pelas famílias.

5. Incentivos excepcionais para reformar equipamentos comerciais e eletrodomésticos para economizar energia. Garantias do Estado para facilitar empréstimos bancários a empresas que investem em eficiência energética em fábricas ou instalam painéis fotovoltaicos.

6. Reduzir o retorno dos sistemas fotovoltaicos por famílias para 5 anos (em comparação com os atuais 10), incluindo um bônus de 65%.

7. Espanha e Portugal conseguiram implementar os preços máximos do gás. A aplicação do telhado foi possível graças a um acordo estabelecido a nível europeu. convocar uma reunião de emergência a nível europeu para estender o acordo também à Itália; Prossiga com uma revisão dos preços do gás no mercado. TTF (abreviação de Address Transfer Facility, é o índice de ações de gás natural no mercado holandês, que permite que o gás seja negociado dentro da rede holandesa e em toda a Europa) do qual é necessário desvincular. Avaliar que, ao mesmo tempo, é possível cobrar preços do gás atrelados, pelo menos em parte, aos contratos de fornecimento, ou seja, com base nos preços de importação, que são significativamente inferiores aos preços de mercado do fundo.

8. Rever a determinação dos preços da eletricidade na bolsa de eletricidade, que atualmente está ligada apenas ao preço do gás.

