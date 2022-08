Bolsas fecham com inflação recorde e Moody’s, não basta cortar preço da gasolina

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Fluxo de gás natural desacelera (-7,2% para € 246 por MWh no final, depois de cair para € 232 no mínimo do dia), mas isso não é suficiente para suportar bolsas de valores europeiasque encerrou a sessão em baixa (também negativa em agosto), aposta em um salto da inflação (9,1% na zona euro, 8,4% na Itália, a maior desde 1985) e devido a um corte nas estimativas de crescimento global da Moody’s para 2022 e 2023 e assim por diante FTSE MIB de Milão para baixo (cerca de -3% ao mês), com o spread terminando após um início em declínio em 235 pontos, de 231 no fechamento de sexta-feira, e CAC 40 Paris, datada DAX 40 em Frankfurt FT-SE 100 Londres, eíbex 35 Madri eAEX Amsterdã.

Mesmo que o risco de uma recessão aumente, como também reconheceu a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, o banco central dos EUA não parece disposto a afrouxar o controle sobre as taxas, que, disse Meester novamente, podem chegar a mais de 4% em 2023. (em 2,25% -2,50% atualmente) Isso não faz nada além de inflamar o nervosismo nos mercados. Enquanto isso, o debate sobre o preço do gás continua central: a abertura da Alemanha a um possível teto europeu contribuiu para a queda dos contratos, que, embora abaixo dos recordes das últimas semanas acima de 300 euros, permanecem em níveis elevados (para fazer a comparação, eles estavam abaixo 200). euros no início de agosto e cerca de 30 euros há um ano). Esta questão também é crítica na campanha eleitoral da Itália, já que os partidos entraram em conflito sobre uma usina de gás para gás em Piombino, um teto de preço potencial e a separação dos preços do gás e da eletricidade.

Wall Street frustrado após três quedas, mas estava no vermelho para o mês

Wall Street, recuperando-se de três sessões de queda, continua mista e o saldo de agosto é atualmente negativo. Os investidores têm medo raia agressiva Definido pelos principais bancos centrais sobre o aumento das taxas de juros necessárias para conter a inflação. Os banqueiros centrais reiteraram que os aumentos que poderiam prejudicar a economia, mas não aumentar as taxas de juros, criariam mais. Em setembro, haverá Aumento de 50 ou 75 pontos baseA decisão de setembro dependerá dos próximos dados macroeconômicos, começando com o relatório de preços ao consumidor e emprego de agosto, o último esperado para sexta-feira. Enquanto isso, o relatório de emprego do setor privado mostra uma A desaceleração na contratação (de 270.000 em julho para 132.000 em agosto, contra expectativas de 225.000), devido em parte a sinais conflitantes da economia.

Gás, sentado inconstante. O primeiro dia do fechamento do Nord Stream

Mais uma sessão marcada pelas flutuações do gás TTV em Amesterdão. Os contratos de outubro começaram a subir e com um valor superior a 283 euros, tiveram uma tendência descendente a meio do dia e estão a movimentar-se Menos de 240 euros por MWh (-10%). Hoje é o fechamento de três dias da Gazprom do gasoduto Nord Stream 1, um fechamento que já era esperado nos últimos dias. Enquanto isso, os ministros de energia da Europa devem se reunir em 9 de setembro, enquanto uma frente comum parece estar se intensificando para enfrentar a questão do aumento dos preços da energia. “O maior medo do mercado – dizem os analistas da Mps Capital Services – é que dentro de três dias possa ser anunciado um problema técnico que atrase a reabertura. Além disso, a Gazprom reduziu o fornecimento para a concessionária francesa Engie devido a divergências sobre alguns contratos, o que é um sinal completamente desanimador”.

Novo recorde de inflação na Europa, +9,1% em agosto

A inflação da zona do euro registrou um aumento de 9,1% em agosto em relação ao ano anterior, comparado a +8,9% em julho. Os preços ao consumidor subiram 0,5 por cento mês a mês. De acordo com o Eurostat, o setor da energia é o setor com maior aumento em agosto (+38,3%, face a +39,6% em julho), seguido da alimentação, álcool e tabaco (+10,6%, face a +9,8% em julho). , bens industriais não energéticos (+5%, face a +4,5% em julho) e serviços (+3,8%, face a +3,7% em julho).