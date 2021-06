Como evitar a quarta onda de Covid no outono: só há uma solução

Por quase um ano e meio, os especialistas discutiram possíveis soluções para a pandemia do coronavírus e como evitar novas ondas. A comunidade científica está trabalhando em diferentes tipos de vacinas, e com tempos de teste curtos, em um esforço conjunto para encontrar uma solução definitiva para a SARS-CoV-2.

Desde que a vacina foi colocada no mercado, ela tem sido vendida como a única solução para a crise de saúde em curso. Isto é tão. Até o momento, de fato, nenhum método alternativo foi aberto, como medicamentos ou tratamentos capazes de prevenir a infecção. Existem alguns medicamentos que podem ajudar o corpo a se recuperar dos sintomas se forem tomados imediatamente, mas isso ainda significa que você pode acabar no hospital em estado grave.

Já vimos isso no verão passado: o número de feridos e mortes caiu, então o limite para atenção foi reduzido. O risco de um novo pico de infecção em setembro – o que desencadearia uma quarta onda de queda – é uma hipótese concreta. Massimo ClementeEm diversas ocasiões, o diretor do Laboratório de Microbiologia e Virologia do Hospital San Raffaele destacou a necessidade de proteção de duas doses da vacina, o curso completo.

Os virologistas dizem que o perigo da “quarta onda” é real

O vírus Corona pode reaparecer no outono com uma nova quarta onda. “Haverá menos hospitalizações – explique Fabrizio Brigliasco, virologista da Universidade Estadual de Milão e diretor médico do Hospital Galleazzi – Mas o vírus continuará a se espalhar“.Sabemos há meses que o coronavírus estará conosco por muito tempo, endêmico por pelo menos dois ou três anos e pronto para atacar assim que a estação se tornar menos favorável.

Variáveis ​​continuam a causar vítimas e com elas aumentam o medo de que uma vacina possa não ser capaz de conter a infecção. status Grã Bretanha É um símbolo. Nos últimos 14 dias, as infecções aumentaram, com o número total de casos chegando a 77.549. O número de mortes também aumentou novamente (sempre menos de vinte mortes diárias). O motivo está de acordo com o British Medical Association, está espalhadovariável delta ou um índio (90% dos novos casos). um segundo Team Spector, Como mencionado Hoje, a epidemia afeta populações não vacinadas ou parcialmente vacinadas. A variante delta também penetrou nas defesas daqueles que tomaram a segunda dose. A verdade que impôs um Boris Johnson Aviso renovado sobre a reabertura.

A solução para esta epidemia é única e já está em uso

A campanha de vacinação continua na Itália, embora com alguns contratempos. Atualmente Resultado 4.1984.164 doses foram administradas, para o total de indivíduos vacinados com ambas as doses, é igual a 14.019.080, ou 25,84% da população com mais de 12 anos de idade. Os números são bons, mas o resultado real será conseguir um grande número de vacinas completas. Brigliasco explica que a variante delta “hackeado” a primeira dose da vacina na Grã-Bretanha, por isso a escolha de estender o tempo entre a primeira e a segunda dose parece cada vez mais absurda.

Somente vacinação completa, e, portanto, capaz de proteger efetivamente contra o vírus Corona, capaz de impedir uma nova quarta onda em outubro.