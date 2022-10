Geladeira, máquina de lavar, forno, ar condicionado: quanto custa a máquina funcionar depois de um dia de contas altas

Com o início da publicidade de outono inflação dos custos das contas de energia elétrica no mercado protegido. hoje Outubro 1 Na verdade, tome59% de aumento Das tarifas de eletricidade que devem afetar os orçamentos de muitas famílias italianas. Na verdade, estamos falando de uma duplicação em relação ao ano passado em centavos por quilowatt-hora, que vai de 30 a 66: Quase quatro vezes 16 centavos do verão de 2020. E em breve Aumento do preço do gás: Na terça-feira, a Autoridade de Energia de Arrera aprovará um 80% de aumento preço do metano. Mas quanto custa manter o aparelho por 24 horas após o aumento da conta?

Despesas diárias estimadas

Profeta Hoje, ele publicou uma estimativa das despesas diárias relacionadas com eletrodomésticos, em cooperação com o Facile.it, o portal para comparação de taxas de seguros, empréstimos, conexões à Internet, fornecimento de eletricidade e gás. Tendo em conta o consumo declarado nas etiquetas energéticas dos eletrodomésticos individuais e o preço de referência da energia do mercado protegido atualizado até à data, As seguintes previsões são obtidas:

Um refrigerador, por exemplo, pode consumir, dependendo de sua eficiência, de 30 centavos por dia a 1 euro: Quase trinta euros por mês, mais de 350 euros por ano ;

; Sempre em média, o custo do cozimento varia de 46 a 73 centavos;

Isso difere de uma máquina de lavar que funciona por uma hora 53 a 88 centavos.

ainda. Assista a um filme de 2 horas na TV LED de 40 polegadasEm vez disso, custará Até 12 centavos. Más notícias, mesmo para quem tem cabelos grossos: mantenha-o por dez minutos secador de cabelo Vai custar cerca de 2000W 22 centavos. Mesmo um roteador Wi-Fi não sobrevive aos aumentos, pois custa em média 13 centavos por dia (Aproximadamente 50 euros por ano). o tanque de reflexão para o clima olha Você aqui Estima-se que os gastos deste inverno com uma família típica tripliquem no mesmo período em 2019-2020por último por Doença do coronavírus. Um corte no orçamento levará um em cada italiano a apertar o cinto ao comprar bens básicos, como alimentos.

Pequenos truques para economizar

Neste momento, “a única possibilidade que se tem de dar um contributo tangível às famílias e às empresas” é intervenção a nível europeu “Neste preço máximo da energia, gás e combustíveis em geral” divide-se também “o que é produzido a partir de fontes renováveis ​​e que hoje incorre no mesmo custo”. Disso, pelo menos, ele está firmemente convencido Vincenzo Baldino, presidente da Udicon Emilia-RomagnaQue durante uma entrevista com a agência dizer Ele exigiu ação do Estado italiano e de Bruxelas para redefinir os custos de energia. Baldino também deu conselhos práticos para mitigar o efeito da picada: “Reduza a temperatura em pelo menos dois graus, Fique em 19 em vez de 21‘, mas também ‘evitar passar muito tempo no banheiro’ e ‘operar aparelhos desnecessários e prestar atenção às luzes’ que permanecem acesas. Pequenos truques que podem levar a Economias significativas de até 400 euros por ano De acordo com as estimativas da associação, uma família média tem dois filhos. As soluções conclui Baldino “não eliminam completamente o aumento, Mas eles podem nos ajudar“.

