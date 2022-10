Putin jogou como boxeador

Presidente russo Vladimir Putin

Um conto antigo e irônico do sul profundo fala de um homem pobre que disse a seus filhos moribundos: “Deixo-lhe um bilhão de euros”. “Pai, eles perguntaram, surpresos, e onde ele está?” O velho respondeu: “Ah, não sei. Você tem que procurar por ele”.

Da mesma forma, a Rússia afirma ter anexado quatro províncias ucranianas, mas isso é apenas uma fantasia. pior. No caso dele, é como se um batedor de carteiras, tendo pago o dinheiro roubado ao banco, acreditasse ser o legítimo proprietário. Sem entendê-lo, primeiro, ele deve ser capaz de eliminar a polícia, os carabinieri e todo o sistema judiciário.

Mas Putin vai mais longe. Ele age como se estivesse escrevendo uma comédia ao estilo de Pirandello: ele coloca um ótimo caso e depois continua como se fosse real em vez de ótimo. De fato, Moscou tem esse raciocínio paranóico: tendo anexado algumas terras, essas terras passaram a fazer parte das terras russas; Então, se os ucranianos atacam essas terras, eles atacam as terras russas; E se eles atacarem o território russo, a Rússia está autorizada a usar armas nucleares, mesmo que sejam táticas. Tudo sem ter que lidar com o anfitrião. Como se não houvesse ninguém do outro lado.

Se a Ucrânia e o resto do mundo não reconhecem esta anexação, não conferem à Rússia nenhum direito especial. Os anexos são uma coisa real quando são reconhecidos pelo Estado ao qual os territórios pertencem ou pelo menos param de lutar para manter o controle. Assim, a Rússia, enquanto não ganhasse a guerra, ou até que um tratado de paz fosse assinado por ambas as partes, não poderia anexar nada. Além disso, de fato, a Rússia não só ainda não venceu a guerra, como também não parece estar a caminho de vencê-la. Em uma luta de doze rounds, declarar-se vencedor dentro de um período de um minuto no final do quinto round torna um boxeador ridículo.

Além disso, enquanto antes da guerra Moscou a administrava por procuração, fazendo voluntários ou a Chechênia para lutar, agora estamos em movimento. Uma indicação clara de que as forças anteriores não foram vitoriosas. Além disso, esta ação certamente não foi bem recebida por aplausos. Os russos não têm vontade de lutar na Ucrânia e, de fato, escaparam por todos os meios. Centenas de milhares. As pessoas que lutam com relutância não vencerão.

Mas há outros sinais negativos. Muitos jovens fugiram para o exterior, mas muitos outros se esconderam, até desistirem de seus empregos, o que prejudica a produção, dada a taxa de fuga. Só isso estava faltando em uma economia prejudicada por sanções.

Além disso, Putin, desde o início, concentrou-se fortemente no pacifismo – em outras palavras – na covardia do Ocidente. No entanto, a Europa ainda não deu meio passo para trás. Nem mesmo quando o suprimento de gás foi completamente perdido. Mesmo que os países ocidentais, em termos de ajuda e armas, não contem muito. Acima de tudo, são os Estados Unidos que continuam a financiar e armar a Ucrânia (até agora devemos ter 25 bilhões de euros), com apenas uma ajuda séria da Grã-Bretanha (quatro bilhões). Enquanto outros (por exemplo, França, trezentos milhões e nós temos metade) se limitaram a “fazer a jogada”. Mas – de fato – já que os Estados Unidos são tão capazes de apoiar a Ucrânia por conta própria, a ganância da Europa Ocidental não é a vantagem da Rússia. Para prejudicá-los, basta que os europeus ocidentais apliquem sanções com seriedade.

Mas voltemos à lógica de Pirandello. Como o território anexado é a Rússia, a Rússia pode chamar os jovens ucranianos às armas. Vamos, não ria. Será que Moscou percebe que colocar armas nas mãos dos ucranianos é uma aposta? Quem lhe garante que eles atirarão para o oeste e não para o leste? Sem falar que muitos homens preferem ir para a resistência do que ir lutar pelo invasor.

Putin quer incorporar as fileiras dos apoiadores? Entre outras coisas, se alguns ucranianos realmente fossem lutar com os russos, o exército ucraniano poderia matá-los sem julgamento como traidores da pátria amanhã.

Em suma, a associação com os russos aposta na vitória deles: mas eles viram o que pensam as casas de apostas?

Putin é como um jogador de pôquer infeliz que insiste que a sorte vai mudar, que ele vai conseguir boas cartas, enquanto aumenta constantemente as apostas para apostar sua camisa. Com circunstâncias agravantes: no pôquer, as boas cartas dependem da sorte, enquanto nas guerras depende da força econômica e militar.

Pode um país com um PIB semelhante ao de Portugal vencer os Estados Unidos? A Ucrânia não é o Vietnã, onde a selva torna inútil um exército poderoso e moderno. A Ucrânia é plana. Tudo o que resta para Vladimir Putin é que a Duma vote uma lei que declare a Ucrânia um país montanhoso a partir de amanhã.

[email protected]