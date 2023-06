Les Roches apoia incubação de startups premiada pela OMT

Les Roches Crans-Montana e Spark, um hub de inovação dedicado ao setor de hospitalidade, foram apresentados a investidores, incluindo operadores de private equity, fundos internacionais, consultorias, parceiros de tecnologia Spark e startups como os vencedores da segunda edição do Awake Tourism Challenge , uma competição internacional organizada pela Organização Mundial do Turismo (OMT). A apresentação foi a parte final do programa de incubação da Spark para startups premiadasO desafio do turismo acordouno âmbito de um acordo de cooperação assinado no ano passado entre Les Roches e a Organização Mundial do Turismo (OMT).

O campus de Les Roches recebeu 10 dos 15 projetos vencedores de jovens empreendedores participantes do Desafio Global, selecionados entre 2.000 inscrições de mais de 120 países ao redor do mundo em seis categorias temáticas: Engajamento da Comunidade; economia verde e azul; criar capital ambiental e sustentável; Tecnologia do turismo de vez e por fim o empoderamento da mulher.

Entre os projetos apresentados:

Neutro (Portugal) – Interface para monitorização da pegada de carbono dos viajantes e respetivas despesas;

beduíno (Coreia do Sul) – Um aplicativo de inteligência artificial para mulheres que viajam sozinhas, com o objetivo de tornar as viagens solo mais seguras e prevenir a violência;

O Catar é facilmente acessível (Catar) – uma plataforma colaborativa que fornece às pessoas com deficiência todas as informações necessárias para viajar no país;

Templo Quântico (EUA) – Uma plataforma Web 3.0 que visa preservar culturas vivas por meio de parcerias locais por meio da criação de NFTs, que em troca podem oferecer experiências imersivas em tribos ou vender obras de arte locais.

“Um mês emocionante, pois daremos vida a ideias inovadoras, transformando uma visão em um projeto de sucesso“, resumiu Pablo Garcia, diretor da Spark em Crans-Montana. Jovens empreendedores aprendem com especialistas e obtêm feedback sobre seu projeto. O programa de incubação mobiliza todos os ecossistemas existentes da Spark, incluindo a consultoria Deloitte, especialistas acadêmicos e empreendedores de Les Roches. Inclui Algumas das palestras e workshops são temas como tecnologia, captação de recursos, desenvolvimento de marketing, estratégia de preços, aspectos jurídicos, estratégia financeira e medição de desempenho.

Carlos Diez de la Lastra, nomeado em 2023 como uma das 150 pessoas influentes do setor de turismo na Espanha, disse: “Desejo sucesso aos projetos desses jovens empreendedores. Nossa história empresarial é baseada em inovação e empreendedorismo. A qualidade pessoal esperada de todos os futuros líderes e requer conhecimento e métodos aprofundados que sempre estiveram no centro de nossos programas educacionais. “