Caros faturadores, preparem-se para o verão: eis por que desta vez os cidadãos são assediados: é impossível continuar

O inverno ameno não passou de um período positivo, as contas altas continuam: a alta no verão de 2023 está chegando, e os motivos estão na crise climática

Ainda estamos falando de contas caras, apesar de os cidadãos já estarem presos. As pessoas que investiram suas economias em uma hipoteca de compra de casa descobriram que os prêmios dobraram, mas com os salários estagnados, a situação não parece estar melhorando.

Além das taxas de juros, o problema também está associadoPreços elevados das commodities, incluindo gás e energia. No entanto, a verdade é que houve muita confusão deste ponto de vista, que muitas vezes levou a aumentos injustificados, mas não suficientemente invocados por causa do desespero das pessoas.

Os italianos sempre aprenderam a “flexibilidade”, um termo muito usado que transmite claramente o desejo do povo italiano de ter sucesso. Metade da população está de joelhos por causa das despesas, mas não desiste, baixa a cabeça e segue trabalhando. O problema é que esse sistema é ineficiente e por mais que você queira puxar a corda, em algum momento ela vai rasgar completamente e o rasgo vai reverberar por todas as áreas da nossa península com muitos estragos.

O que vai aumentar os custos de energia: A crise climática vai afetar as contas de verão, mas ainda não é o suficiente para falar

Todos nós esperávamos a situação, mas os preços continuaram subindo apesar de um inverno ameno que parecia ter nos salvado de um desastre de faturamento, e agora as coisas estão piorando. O aumento de energia esperado para o verão de 2023 está associado à falta de água e à neve nas montanhas, o que pode causar sérios danos ao que ali está. Usinas hidrelétricas Da qual retiramos muita energia, que depois chega às nossas casas.

A crise climática e o verão quente que vamos viver podem levar a um problema grave do ponto de vista da desertificação: Se houver escassez de água, os preços da energia sobem devido ao aumento dos custos de produção de energia.

O círculo vicioso do custo da produção de energia: a Itália corre o risco de aumentar as contas e pagar aos cidadãos

Parece difícil gerir o círculo vicioso, mas aí os cidadãos, já esmagados pela inflação, saem sempre a perder por má gestão dos recursos. Em suma, não há boas notícias para os meses de verão: a falta de calor e de água pode levar a picos de difícil gestão, e isso não é um susto. Precisamos olhar para os fatos com antecedência se quisermos evitar um desastre econômico .