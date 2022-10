Ucrânia. Falou-se de negociações nas Nações Unidas, mas ninguém relatou

tempo de leitura: 2 Minutos

Em setembro, a Assembleia Geral da ONU foi realizada em Nova York, onde os principais meios de comunicação divulgaram apenas o que estava relacionado à condenação da Rússia: intervenções contra ela, propostas, votos contra a agressão etc.

Ninguém mencionou que um dos temas mais discutidos na assembléia foi o pedido de início de negociações entre os beligerantes, como foi reconhecido, ao final da reunião, por Chapa Korosi, Presidente da 77ª Sessão. Nicholas S. J. Davies e Media Benjamin contou essas intervenções, e contou o que não menos de 66 ligações de muitos líderes internacionais para iniciar negociações que de alguma forma puseram fim ao açougue ucraniano.

Todos relataram, uns mais importantes que outros, uns mais comoventes que outros, em Um site ao qual nos referimos. Limitamo-nos a citar alguns. Parece muito importante sublinhar que entre estes 66 líderes não há necessidade da NATO, com exceção do primeiro-ministro português António Costa e do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, considerados leais a Putin.

Macky Sall, Presidente do Senegal e Presidente da União Africana

vamos perguntar Diminuição da escalada e cessação das hostilidades na Ucrânia, bem como uma solução negociada para evitar riscos catastróficos de um possível conflito global.

Pietro Parolin, Ministro de Estado da Santa Sé

[…] Vim dizer que a África já sofreu bastante com o peso da história; Que não quer ser vítima de uma nova guerra fria, mas é um pólo de estabilidade e oportunidade aberto a todos os seus parceiros, com base no benefício mútuo.

A guerra na Ucrânia já piorou em relação às tendências globais, incluindo o aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis e o aumento do deslocamento. O conflito também levou a um interesse renovado na segurança nuclear e no risco de escalada nuclear, uma questão que permaneceu em grande parte fora do conhecimento público por décadas.

Além disso, a guerra na Ucrânia não só mina o regime de não proliferação nuclear, mas também nos coloca em risco de destruição nuclear, seja por escalada ou por acaso. … Para evitar uma catástrofe nuclear, é necessário fazer esforços sérios para alcançar um resultado pacífico do conflito.

Mustafa Al-Kazemi, primeiro-ministro do Iraque

Como outros países do mundo, o Iraque acredita que crises e guerras regionais têm consequências para todos os países do mundo e que o público em geral é sempre quem paga o preço por essas guerras. Eles afetam todos os aspectos da vida, especialmente o fornecimento de energia, alimentação e segurança.

Nesse sentido, enfatizamos a necessidade de encontrar soluções pacíficas e duradouras para as crises regionais e internacionais por meio do diálogo e evitar o uso da força, a fim de preservar a paz e a segurança internacionais e salvar a economia global e a humanidade das repercussões dessas guerras. .

Essas ligações, repetimos, não tiveram repercussão na mídia, simplesmente porque não importavam. O interesse é a continuação da guerra. Após o fim do trabalho das Nações Unidas, novos desdobramentos ocorreram: a anexação de parte do Donbass à Rússia, após os referendos declarados; Sabotagem inesperada no North Stream 2; O pedido de Zelensky para uma adesão rápida à OTAN também é completamente novo e imprevisível, bem como decididamente improvisado. Passos não são um bom presságio.