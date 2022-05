alcançar grande recompensa e ai Bônus da Casa Ordinária ficam excluídos da obrigação de aplicar construção CCNL O LE mais representativo Empresa individualmesmo que tenham utilizado colaboradores da família.

avaliar últimas notícias e a Circular nº. 19/AH postado poragência de receita o 27 de maio de 2022em particular sobre as novas regras relativas à aplicação de acordos coletivos Acesse as principais ilustrações.

obrigação executória de Obras por um valor total superior a € 70.000 eu comecei Após 27 de maio de 2022 Aplicável apenas a empreiteiros de construção com o pessoal. Esclarecimento com a contribuição do Ministério do Trabalho que resolve dúvidas que surgiram após a introdução da obrigatoriedade de implementação construção CCNL.

Se fosse Empresa individual Portanto, permanecem excluídos da nova decisão, solicitar i empreiteiro geral Assim como no caso de empresas sujeitas a subcontratar.

Também será possível curar Não indicar CCNL na fatura Aplicável, desde que indicado no contrato de adjudicação.

Superbônus, Empresa Individual Fora do Compromisso CCNL de Construir: Nova Circulação da AdE

É um resumo de indicadores operacionais conhecidos e algumas notícias relacionadas Circular da Receita Federal n. 19/E em 27 de maio de 2022que faz um balanço de várias mudanças organizacionais introduzidas nos últimos meses como parte da grande recompensa e os deuses bônus da casa Normal.

A partir de Lei Orçamentária 2022, que absorveu as primeiras medidas antifraude, até a última intervenção na cessão de crédito prevista no Decreto Assistencial nº. 50/2022, o documento representa uma bússola útil para empresas e contribuintes.

Mas do ponto de vista operacional, a principal mudança diz respeito ao escopo de aplicação da obrigação das empresas de implementar o acordo coletivo de construção mais representativo, a começar pela Negócios iniciados após 27 de maio de 2022 montante fixo Acima de 70.000 euros.

Os esclarecimentos feitos pela Receita Federal, em conjunto com a Secretaria do Trabalho, deixam claro, em primeiro lugar, que a obrigação feita com o objetivo de garantir condições adequadas de trabalho na construção e o cumprimento das medidas de segurança se aplica a Empresas de comissionamento de construção O que, no que diz respeito às intervenções apoiadas, é Aproveite a equipe.

O padrão dado porArtigo 28º trimestre do Decreto Sostegni III Refere-se expressamente a “empregadores” e, portanto, à definição a que se refere o artigo 2º do Decreto Legislativo nº. 81/2008:

“A pessoa que tem relação de trabalho com o trabalhador ou, em qualquer caso, a pessoa que, de acordo com o tipo e a estrutura da organização em que o trabalhador trabalha, assume a responsabilidade pela própria organização ou pela unidade produtora no exercício de seu poder decisório e de gastos”

Portanto, eles permanecem excluídos da obrigação de implementar o acordo coletivo de trabalho nacional mais representativo Empresa individual que implementam intervenções que podem ser facilitadas com recompensas premium e recompensas domésticas regulares Sem contratar funcionários. Uma exclusão que funciona mesmo que essas pessoas se beneficiem de colaboradores da família.

Mesma exceção também para Parceiros em parcerias ou empresas de capital de risco que fazem seu trabalho não como empregados.

Agência da Receita – Circular nº. 19/E em 27 de maio de 2022 Alterações aos Super Bónus e Bónus que não os Super Bónus – Medidas antifraude – Alterações ao regime de apropriação de créditos referido nos artigos 121.º e 122.º do Decreto-Lei de 19 de maio de 2020, n.º 34

CCNL Super Bonus Obrigatório Construção e Casa para Empreiteiros Gerais e Subempreiteiros

Em vez disso, eles são incluídos no compromisso por referência a CCNL constrói mais representativa No processo de adjudicação de obras e nas facturas de despesas, relativamente a obras cujo total exceda 70.000€, empreiteiro geral. A mesma regra também é no caso de As obras de Idili são objeto da subcontratação.

A circular emitida pela Agência de Receitas especifica que, em tais casos:

“No contrato de cessão celebrado com o empreiteiro geral, ou com as pessoas que se reservem o direito de ceder as obras contratadas, devem ser referidas as convenções coletivas que podem ser aplicadas pelas empresas a quem a obra é confiada, e no contratos subsequentes previstos nestas matérias e respetivas faturas O contrato já em vigor deve então ser indicado.”

Sara Carga comercial do cliente para solicitação de listagem Referir-se à convenção colectiva de trabalho nacional ou verificar a sua inclusão, tendo em conta que, em caso de omissão no acto de atribuição do trabalho, cessa o reconhecimento das prestações de abono superior e abono familiar ordinário.

Na frente operacional, eu acordos coletivos Em relação ao setor de construção a ser aplicado:

F012 (este CCNL também absorveu os anteriores Acordos Coletivos F011 e F016);

F015;

F018 (este CCNL também absorveu o anterior Acordo Coletivo F017).

Super recompensas e grandes recompensas, sem construir CCNL na conta, privilégios não são perdidos

Outro ponto relevante diz respeito à hipótese de exclusão da referência ao acordo coletivo aplicável em fatura.

Embora este seja um dos novos compromissos criados após 27 de maio de 2022, Nenhuma indicação de CCNL aplicada Não significa não reconhecimento de benefícios fiscais, desde que este indicador esteja presente no contrato de crédito.

Neste caso, o contribuinte terá que fornecer um ao solicitar um visto de compliance Declaração compensatória de ágioemitido pela empresa, que ratifica o acordo coletivo utilizado na execução das obras indicadas.