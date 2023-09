Crescimento zero no segundo trimestre na zona euro e Alemanha enfrenta dificuldades

No segundo trimestre de 2023, o PIB ajustado sazonalmente Subiu 0,1% na zona euro Permaneceu estável na União Europeia, em comparação com o trimestre anterior. o número de O número de pessoas empregadas aumentou 0,2% na área do euro E com base em 0,1% na União Europeia. Isto fica evidente nas estimativasEurostat, Serviço de Estatística da União Europeia. No primeiro trimestre do ano, o PIB aumentou 0,1% na Zona Euro e 0,2% na União Europeia.

Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o PIB corrigido de sazonalidade aumentou 0,5% na área do euro e 0,4% na União Europeia, após um aumento de 1,1% em ambas as regiões no trimestre anterior. lá Lituânia (+2,9%) registou o maior aumento do PIB face ao trimestre anterior, seguido Eslovênia (+1,4%) e de Grécia (+1,3%). As maiores reduções foram observadas em Polônia (-2,2%), Suécia (-0,8%) e Áustria (0,7%).

2º trimestre com PIB +0,1%

para’Itália Eu marquei um -0,4%. Entre os grandes nomes, Alemanha Preso em 0%; França +0,5%; Espanha +0,4; Holanda -0,3%. Voltando ao emprego, aumentou no primeiro trimestre do ano 0,5% na área do euro e 0,4% na União Europeia. Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior no segundo trimestre Aumentou 1,3% na zona euro E 1,1% na União Europeia, após +1,6% na Zona Euro e +1,5% na União Europeia no primeiro trimestre de 2023. A nível nacional, Lituânia, Malta e Portugal (todos +1,3%) registou o maior crescimento do emprego. A maior queda no emprego foi registada em Estônia (-1,5%), Romênia (-0,8%) e Croácia (-7,7%). para’Itália Relatado -0,1%. E neste caso também Alemanha É 0% (por exemplo Espanha); lá França +0,3%; o Holanda +0,1%.

A deflação alemã é preocupante

A economia alemã deverá contrair 0,4% este ano. Isto é o que ele anunciouInstituto IfoConfirmando sua previsão anterior publicada em junho. Ele disse: “Ao contrário das expectativas anteriores, é improvável que a recuperação seja alcançada no segundo semestre do ano”. Timo WilmercheuserChefe do Departamento de Previsão do Ifo (Instituto Leibniz de Pesquisa Econômica da Universidade de Munique).

A Alemanha é a única grande economia do mundo que deverá contrair-se em 2023. “Na nossa atual classificação de previsão, a Alemanha está na pior posição”, disse ele. E para Merchauser. Isto se deve ao fato de que a Alemanha Não beneficiou do boom do sector dos serviços após a pandemia Tal como outros países europeus, este sector desempenha um papel mais importante. Ifo fornece um Uma contração de 0,2% do PIB No terceiro trimestre, mas mantém-se fiel à sua previsão para 2023 porque o Serviço de Estatística Alemão reviu a sua avaliação económica para o primeiro trimestre do ano para uma queda do PIB de 0,1% em comparação com a estimativa anterior de uma queda de 0,3%, ele disse. E para Merchauser. Para 2024, o Instituto Económico espera uma expansão de 1,4%, valor 0,1 ponto percentual inferior à previsão anterior.

Repercussões para a Itália

Mas as preocupações com a economia alemã Eles também podem causar problemas na Itália. “A fraca economia alemã é uma má notícia para todos os italianos que vendem os seus bens e serviços na Alemanha, ou seja, produtores de bens de consumo e intermédios e prestadores de serviços nas áreas de lazer, hotelaria e restauração. Mas acho que a situação vai melhorar antes do próximo verão.” E para Marchauzer.