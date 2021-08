incêndio criminoso e crimes uniformes de mudança climática – meio ambiente e ambientes

O calor intenso, a seca e os ventos fortes ajudam os incendiários a perceber suas intenções criminosas. Mas as mudanças climáticas estão aumentando sua intensidade e extensão

Este verão pode nunca ter acontecido, a Itália e muitos outros países mediterrâneos foram atingidos por grandes incêndios. O Boletim Diário da Proteção Civil indica que até ontem, 3 de agosto, os dados foram atualizados em 18, foram registrados 18 incêndios, entre Calábria, Basilicata, Puglia, Lazio, Campânia e Molise. Mais uma vez, o sul da Itália sofre. Sardenha e Sicília, as mais afetadas, e depois Apúlia, também ajudam das regiões do norte. Três incendiários foram presos entre Ina e Messina, enquanto o tiroteio continua inabalável. Graças aos voluntários e ao Canadair, 7 incêndios foram extintos ou controlados. Na Apúlia, há poucos dias, um infarto acabou com a vida de um voluntário que tentava apagar um incêndio.

“Já em 2020 – explica Coldiretti – houve um aumento de 33% nos incêndios na Apúlia, de acordo com dados da proteção civil na região da Apúlia, com consequências terríveis do ponto de vista ambiental devido aos incêndios que causaram uma elevação da temperatura acima de 750 levando a efeitos devastadores, como degradação do solo, desaparecimento da biodiversidade, degradação ambiental, perda de produtos madeireiros e não-madeireiros, distúrbios hidrogeológicos, mudanças climáticas devido a emissões de dióxido de carbono, poluição de fumaça e destruição de animais. A madeira de “Difesa Grande”, que foi queimada por 6 dias, é uma madeira natural espontânea com uma área de aproximadamente 2.000 hectares e é um testemunho da imponente floresta mesófita que cobria a maior parte da Apúlia. Levará até 15 anos para restaurar a madeira que foi reduzida a cinzas pelo fogo, ao mesmo tempo em que prejudica o meio ambiente, a economia, os negócios e o turismo. ”

Muitos países que fazem fronteira com o Mediterrâneo também estão em chamas.

“As florestas da Turquia – explica o WWF – que produzem 42 milhões de toneladas de oxigênio anualmente e retêm cerca de 85 milhões de toneladas de carbono, protegem o solo e os cursos d’água, hospedam milhões de organismos e são fonte de vida para cerca de 10 milhões da população mundial. Aldeias. Acontecendo mais Há 2.000 incêndios florestais na Turquia a cada ano e uma média de 7.000 hectares de terra são destruídos. Com a queima de florestas, estamos nos tornando mais vulneráveis ​​aos efeitos das mudanças climáticas. Como evidenciado pelo relatório “O Mediterrâneo está pegando fogo “, os incêndios estão diminuindo em número, mas estão aumentando dramaticamente em escopo. O próprio Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o Grupo Intergovernamental das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, enfatizou em seu último relatório que, devido às mudanças climáticas, o sul da Europa irá enfrentar um aumento significativo no risco de incêndio. Além disso, acredita-se que alguns cientistas dizem que a onda de calor extremo que afeta o sul da Europa pode ser uma das piores já registradas. Prevê-se que as temperaturas em Ancara e arredores atinjam 12 ° C acima da média até agora em agosto. Não é por acaso que um Os incêndios já atingiram o sul da Grécia, forçando os cidadãos e turistas a evacuar. As chamas também foram registradas na Bulgária e na Albânia. A União Europeia emitiu o mais alto nível de alerta de incêndio na Itália, Portugal e Espanha. ”

De acordo com o World Wide Fund for Nature, mais de 90% dos incêndios são provocados pelo homem. Os incêndios foram iniciados por pessoas cada vez mais movidas por interesses comerciais, econômicos e financeiros ilícitos, com o objetivo de desvalorizar terras e locais para iniciar negócios especulativos. Mas a causa dos incêndios não é apenas insidiosa. Há quem ainda não queira admitir, mas os incêndios estão acontecendo e se espalhando com mais facilidade e rapidez devido às mudanças climáticas em curso. A poluição e as ações nefastas do homem estão acelerando os processos de destruição em todo o planeta.

Uma catástrofe ambiental esperada e uma catástrofe planetária se aproximando cada vez mais, que só pode ser desacelerada e remediada com a implementação de uma série de ações globalmente destinadas a reduzir significativamente a poluição e as emissões de dióxido de carbono, aumentando a disseminação de madeira e florestas, restaurando habitats e aumentando o monitoramento e supressão de crimes ambientais.