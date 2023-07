Com 6.300 euros pode levar para casa, e ainda há últimos dias para o comprar

Oferta incrível no Jeep Renegade. O preço é uma verdadeira pechincha para todos os motoristas.

Recentemente, o Jeep Renegade se consolidou como um dos carros mais populares desse segmento de mercado entre os motoristas. Por um lado, os números de vendas falam por si, e o SUV Stellantis está no topo da lista de desejos de muitos motoristas. E aí está uma excelente notícia, pois com a nova promoção, o Jeep Renegade está definitivamente ao alcance de muitos potenciais compradores.

com o nova oferta Os interessados ​​podem trazer um Jeep Renegade novinho em folha para a garagem em condições realmente decentes. com Adiantamento apenas 6.317 euros Os motoristas terão a opção de comprar um SUV. Para além do cómodo adiantamento adicional, haverá 47 prestações mensais de 199€ e uma prestação final máxima de 11.537€. Dado o preço de tabela até recentemente, poderia tentar muitos indecisos.

Claro que as ofertas não se limitam apenas ao Jeep Renegade, mas também ao Jeep Compass, com uma entrada de 8.784 euros, uma prestação final de 16.799 euros e 47 prestações de 249 euros, e ao Jeep Renegade e-Hybrid que pode ser adquirido com um pagamento à vista de 9.190 euros, uma prestação final de 16.390 euros e uma prestação mensal de 199 euros. A única desvantagem é que A oferta dura alguns dias e termina em 31 de julho. Portanto, os interessados ​​terão que ir ao agente para aproveitar a oferta antes que ela expire.

O Jeep Renegade, o SUV cada vez mais popular

A quantidade que o Jeep Renegade oferece é tentadora para muitos. São poucos os dias disponíveis para aproveitar, mas temos certeza que muitos não perderão esta oferta. Estamos, de facto, a falar de um dos modelos mais populares, que apresenta algumas das mais modernas tecnologias. Um SUV compacto com 4,24 metros de comprimento, 1,81 de largura e 1,67 de altura, pelo que é particularmente adequado para quem o pretende utilizar principalmente na cidade.

A versão atualmente oferecida em condições favoráveis ​​é equipada com um motor de 120 cavalos de potência que consome cerca de 6 litros por 100 km. O Jeep Renegade também é equipado com tecnologias de segurança altamente conceituadas, como o Traffic Sign Recognition, que pode reconhecer limites de velocidade e avisar o motorista em tempo real, e o Intelligent Speed ​​Assist, que adapta automaticamente a velocidade às condições do trânsito. Existem também novos serviços Uconnect para a última geração de tecnologia intuitiva.