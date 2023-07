oAs empresas Brianza receberam a visita do Conselheiro Alessandro Fermi e do Subsecretário Mauro Piazza Começou com a Catra, que pertence ao Grupo P&C System, empresa com atuação internacional no setor automotivo. Iniciando-se no forjamento a frio de peças metálicas, desenvolveu ao longo dos anos um elevado grau de especialização no desenvolvimento e produção de componentes, subconjuntos e sistemas, em aços e ligas leves, para veículos com motor de combustão interna, sendo hoje uma forte aposta nos veículos elétricos e a hidrogénio.

Sistema Catra e P&C: “O Desafio de Hoje no Mundo Elétrico”

O elemento inovação é essencial para o sucesso, especialmente no complexo processo de transição em curso e Marco Panzeri, CEO da Catra e P&C Automotive, Giuseppe Ghisoni, Global Sales and Business Development, e Luca Colombo, Managing Director da P&C Automotive, explicaram: “O desafio que enfrentamos agora é o mundo elétrico/hidrogênio. Em 2020, 90% do volume de vendas veio de componentes de motores térmicos, mas agora estamos nos voltando para outros componentes. O grupo conta atualmente com 8 fábricas que empregam mais de 850 pessoas. É uma empresa saudável que registou um volume de negócios de 260 milhões de euros em 2022, com um recorde em junho de 2023 em termos de volumes e número de peças produzidas: «Depois da quebra devido à pandemia, à crise dos semicondutores e à guerra na Ucrânia que levou ao aumento dos preços das matérias-primas e da energia, continuamos aqui: Saímos bem porque representamos um grupo forte e agora olha para o futuro». A recente e estratégica aquisição da Voltmec de Modena enquadra-se nesta perspetiva: uma start-up com conhecimentos muito sólidos em tecnologias de mobilidade elétrica, a que se acrescenta a nova fábrica da Catra em Besana Brianza, a nova fábrica operacional que desde maio deste ano fabrica subconjuntos de sistemas inovadores para veículos a hidrogénio. O grupo é baseado no Katra Spa em Missaglia (cold-forming), Katra 2 em Castello Brianza, BCM Italia em Teramo, Silpa Bulgária, BCMD Alemanha, BCM Roma Romênia, BCM Port Portugal e Voltmic Modena. Não devemos esquecer que cada empresa tem suas características, assim como seus segmentos de mercado.

Presente brilhante e futuro brilhante, mas tudo vem do passado

Desde 1979, ano em que o pai do atual CEO Panziri fundou a Catra com um grupo de sócios. Desde o início, a empresa se especializou na conformação a frio de produtos metálicos e, ao longo do tempo, se especializou na produção de componentes e subconjuntos para o setor automotivo. Esta escolha permitiu à empresa internacionalizar-se rapidamente e acrescentar a construção mecânica de moldes à produção já iniciada para elevar os padrões de qualidade, eficiência e serviço ao cliente.

Desde 1979 o negócio cresceu muito, fruto de uma paixão que depois passou também para as segundas gerações, que hoje são os protagonistas do grupo P&C Systems. 1997 é o ano da PCM Italia, focada na conformação e montagem de aços e ligas leves, enquanto a Silpa abre em 2004 na Bulgária, dedicada à produção de componentes metálicos e moldagem por injeção de produtos plásticos. O ano de 2013 marcou o início da produção na fábrica PCM De na Alemanha, um importante mercado automóvel europeu, enquanto em 2014 foi inaugurada a fábrica na Roménia com um PCM Rom, a uma curta distância da fronteira com a Bulgária, outra região com uma forte carreira na indústria automóvel. O ano de 2015 ficou marcado pela implantação do porto de Katra, em Portugal, simbolizando a expansão realizada a nível continental com uma abordagem estratégica. Em 2016, foi então fundada a P&C Automotive, Centro Técnico com o objetivo de assumir a função de coordenação da rede de empresas que compõem a rede. A marca P&C System nasceu em 2022 com o objetivo de distinguir todas as empresas de um só grupo.

“Crescemos, mas continuamos sendo uma grande família, uma força que sempre nos distinguiu”, conclui Marco Panzieri.