Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 30 de abril de 2024

Stellantis pode passar por grandes mudanças no início do dia. Foco na Autostrade Meridionali, que retorna às negociações

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Eles devem iniciar a sessão com alterações mínimas.

o Principais índices de ações dos EUA Fecharam a primeira sessão da semana em território positivo. O índice Dow Jones ganhou 0,38% para 38.386 pontos, enquanto o índice Standard & Poor's 500 registou uma subida de 0,32% para 5.116 pontos. Sinal de mais para Nasdaq (+0,35% para 15.983 pontos).

lá Bolsa de Valores de Tóquio As negociações foram retomadas após o intervalo de ontem com uma sessão positiva. O índice Nikkei encerrou as negociações de hoje com alta de 1,24%, aos 38.406 pontos, depois de oscilar entre a mínima de 38.182 pontos e a máxima de 38.608 pontos.

o Bitcoin O seu preço é superior a 63 mil dólares (cerca de 59 mil euros).

o Spread de títulos Btp Foi confirmado abaixo dos 130 pontos, com o rendimento do BTP de 10 anos permanecendo pouco acima de 3,8%.

para'euro Caiu para menos de US$ 1,07.

Stellantis pode passar por grandes mudanças no início do dia. A gigante automobilística forneceu alguns indicadores financeiros e operacionais relativos ao primeiro trimestre de 2024, período que encerrou com queda na receita líquida. No entanto, a administração reiterou o seu compromisso de atingir no mínimo uma margem de lucro operacional ajustada de dois dígitos em 2024, bem como um fluxo de caixa líquido industrial positivo, apesar da incerteza macroeconómica.

focar em Rodovias do sul. A Bolsa de Valores italiana anunciou a recolocação das ações da empresa na bolsa de valores.