Boxe, desafio ítalo-português amanhã em Potenza

Potenza – Nove partidas contra um adversário difícil, ponto de partida para a preparação para as eliminatórias olímpicas, mas sobretudo, pela primeira vez em Potenza, alguns dos melhores boxeadores italianos: estes são os componentes do desafio internacional entre Itália e Portugal, que acontecerá na capital Lucano amanhã à noite a partir das 18h. O evento, que foi apresentado esta manhã pelos organizadores do “Box Potenza” com o município de Potenza e com a participação de Fabrizio Baldantoni, vice-presidente da Federação Italiana da Puglia, contará com a participação da seleção italiana, que jogará o seu partidas contra Irma Testa. , Erika Presciandaro, Alessia Misiano, Assunta Canfora, Federico Serra, Francesco Magri, Gianluigi Malanga, Diego Lenzi, Vincenzo Lisi.

«É a primeira vez – disse o conselheiro desportivo municipal Gianmarco Blasi – que a seleção italiana sobe ao palco de Potenza para um grande evento. Queremos afirmar-nos na organização de eventos internacionais na cidade e esperamos receber o maior número de espectadores possível, para dar maior visibilidade a este nobre desporto. “Para mim é uma sensação muito grande lutar”, disse Irma.” Testa, medalhista de bronze olímpico nas Olimpíadas de Tóquio Na Itália – como isso não acontece com muita frequência da nossa parte você terá o máximo empenho também porque nossa intenção é promover este esporte que não queremos considerar secundário. Além da presença do Campeão Olímpico e antigo Campeão Europeu de 2019, o elevado valor artístico do desafio será também assegurado pela presença de Federico Serra, medalhista de ouro dos Jogos do Mediterrâneo e altamente premiado Campeão Europeu, e de Erika Presciandaro, vencedor do título. Campeão italiano. As primeiras eliminatórias olímpicas, rumo a Paris 2024, estão programadas para acontecer em Cracóvia, no final de junho. Marco Consolatti, técnico da seleção nacional de boxe, disse: “Paris começa em Potenza”.